В зоопарке Фурувика в Швеции застрелили трех сбежавших шимпанзе

час назад

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Автор фото, Parks and Resorts Sweden Подпись к фото, Сантино - один из шимпанзе, которые были убиты

Сотрудники зоопарка в шведском городе Фурувик застрелили трех шимпанзе, которые сбежали из своего вольера. Еще одного примата ранили, а трое обезьян по-прежнему не найдены.

Шимпанзе покинули пределы вольера около полудня в среду, 14 декабря, и в течение некоторого времени свободно разгуливали по зоопарку. Каким именно образом и по какой причине они сбежали, пока неизвестно.

В этот момент зоопарк был закрыт на зиму, поэтому посетителей в нем не было. Однако, как говорят в зоопарке, сбежавшие шимпанзе угрожали сотрудникам. Часть из них эвакуировали, а остальным предписали не выходить из помещений.

В зоопарке настаивают, что попытки усыпить шимпанзе представляли бы опасность для людей.

"Многие могут считать, что шимпанзе - мирные животные, но на самом деле они очень опасны. Они двигаются быстро, очень сильны и обычно ничего не боятся", - сказано в заявлении зоопарка, размещенном в "Фейсбуке".

Зоопарк настаивает, что приматов пришлось застрелить, поскольку вколоть им дротики со снотворным можно только с близкого расстояния. "Все эти факторы - в сочетании с тем, что ждать, пока анестетик подействует, нужно до 10 минут, - создали бы значительную опасность для людей", - пишет зоопарк.

Однако убитые шимпанзе были хороши известны в Швеции, и их смерть огорчила и разгневала многих жителей страны.

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Ученый Матиас Осват, который был с ними знаком уже несколько лет, считает, что угрозы они не представляли. "Если бы я их встретил в парке, то конечно бы начал немного нервничать, но за свою жизнь бы не боялся. Это трагедия", - сказал он Би-би-си.

Бывшая сотрудница зоопарка Инг-Мари Перссон, которая работала с шимпанзе в течение 30 лет, обвинила застреливших приматов людей в непрофессионализме. "Я думаю, что они запаниковали", - сказала она.

В пятницу зоопарк Фурувик подтвердил, что двух убитых шимпанзе звали Линда и Торстен. Имя третьего убитого примата - Сантино, а еще одного, который тоже, как предполагается, может быть убит, - Монда.

После случившегося с шимпанзе зоологи из Университета Лунда прекратили сотрудничество с зоопарком, хотя до этого они работали с ним многие годы.

"Я бы сказал, что был с ними знаком лично, - говорит Осват. - Я обнимался с Мондой, целовал Линду, с Сантино мы занимались перетягиванием каната".

Ученый рассказал, что много лет назад шимпанзе уже удавалось сбежать из вольера - причем в тот момент в зоопарке находились посетители.