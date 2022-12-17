Маск вернул Twitter журналистам после критики со стороны ООН и ЕС

18 минут назад

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Автор фото, Reuters

Новый владелец Twitter два дня назад без предупреждения заблокировал аккаунты нескольких известных журналистов, которых он обвинил в публикации данных о его полетах в реальном времени. После критики со стороны ЕС и ООН Маск пообещал восстановить аккаунты.

Перед этим Маск провел опрос в "Твиттере", спросив своих фолловеров, что делать дальше. 58,7% участников призвали разблокировать аккаунты журналистов как можно скорее, еще 41,3% высказался за то, чтобы сделать это через неделю. "Народ высказался. Блокировка учетных записей, которые раскрывают мое местоположение, теперь снята", - написал предприниматель.

Аккаунты сразу нескольких сотрудников мировых медиаизданий - в том числе Washington Post, New York Times, Mashable и Си-эн-эн, были заблокированы в четверг.

Как объяснил чуть позже представитель Twitter, связано это с новым правилом сервиса, согласно которому блокировке подлежат аккаунты, где распространяется информация о местонахождении людей в реальном времени.

Самовольные меры Маска вызвали недовольство европейских политиков, глава ООН назвал ситуацию опасным прецедентом, а комиссия ЕС по вопросам защиты ценностей и прозрачности пригрозила бизнесмену санкциями.

Как отметил эксперт агентства Блумберг, происходящее можно назвать "черной пьесой о менеджменте", вновь показавшей опасность сосредоточения медиавласти "в руках магнатов бигтеха".