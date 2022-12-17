Кризис в Перу: в столкновениях после отставки Кастильо погибли более 20 человек, новый президент отказалась уходить

7 минут назад

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Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Сторонники смещенного президента Кастильо перекрывают основные дороги в Перу

Новый президент Перу Дина Болуарте отказалась подавать в отставку после ожесточенных столкновений между полицией и сторонниками отстраненного лидера страны Педро Кастильо. По словам Болуарте, ее уход не станет решением политического кризиса, в который страна погрузилась из-за импичмента, объявленного президету Кастильо 10 дней назад.

При этом Болуарте призвала перуанский парламент, в котором преобладают оппозиционные Кастильо партии, поддержать ее предложение о проведении досрочных президентских выборов уже в апреле следующего года, то есть на два года раньше положенного срока. В пятницу Конгресс отказался от этого плана Болуарте. "Что решит моя отставка? Мы твердо будем оставаться на месте, пока Конгресс не перенесет выборы", - сказала Болуарте.

В результате массовых акций протеста против отставки Кастильо, избранного президентом страны около года назад, погибли уже более 20 человек. По данным властей, 17 демонстрантов были убиты, а еще пятеро скончались от косвенных последствий подавления демонстраций.

Ранее протестующие перекрывали дороги и поджигали автомобили, а около двух тысяч человек ворвались в аэропорт в городе Арекипа на юге страны, заблокировав взлетно-посадочную полосу и вынудив приостановить полеты на несколько часов. В конце концов полиция разогнала их с помощью слезоточивого газа. В городе Андауайлас, расположенном в родном регионе Болуарте - Апуримаке, демонстранты также попытались взять штурмом городской аэропорт.

Кровавые события в Перу заставили двух министров нового правительства Болуарте уйти в отставку в знак протеста против применения силы против демонстрантов. Министр образования Патрисия Корреа и министр культуры Хаир Перес покинули свои должности, заявив, что смерть людей нельзя оправдать, а реакция властей была "непропорциональной".

"Сегодня утром я подала заявление об уходе с должности министра образования. Гибели соотечественников нет оправдания. Насилие со стороны государства не может быть непропорциональным и становиться причиной смерти людей", - написала Корреа в своем "Твиттере".

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что жертвами насилия становятся дети.

Как передает корреспондент Би-би-си в Латинской Америке Уилл Грант, политический кризис Перу набирает силу, равно как и мощные протесты, в ходе которых продолжают гибнуть люди.

Сторонники Кастильо, особенно в центральном районе Аякучо, в ярости из-за его смещения с поста. Они считают это следствием заговора между оппозиционными политическими элитами, армией и полицией. Демонстранты требуют отставки Дины Болуарте, роспуска конгресса и создания учредительного собрания. В числе их требований есть и досрочное проведение выборов, которого добивается нынешний президент.

Страдают туристы

Политический хаос в Перу вредит важной для экономики страны туристической индустрии. Мэр города Куско сказал агентству Франс пресс, что из этого населенного пункта не могут уехать около 5 тыс. туристов, поскольку местный аэропорт остается закрытым после попытки штурма со стороны демонстрантов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Протесты и столкновения с силами безопасности продолжаются уже несколько дней

В Куско обычно прибывают туристы, которые направляются в древний город инков Мачу-Пикчу - главную достопримечательность Перу, которую каждый год посещают сотни тысяч людей со всего мира.

Около 800 человек также не могут покинуть небольшой город у подножья горы, где находится Мачу-Пикчу, поскольку прекратила работу местная железнодорожная ветка. Сообщается, что некоторые туристы, в основном из США и Европы, решили идти в Куско пешком по железнодорожному полотну.

Как развивался кризис

Болуарте, которая ранее была вице-президентом Перу, приняла присягу вскоре после импичмента, который парламент объявил Кастильо в ответ на его решение распустить Конгресс и объявить в стране чрезвычайное положение.

Глава конституционного суда обвинил Кастильо в попытке госпереворота, а перуанская полиция и вооруженные силы в совместном заявлении подчеркнули, что будут и впредь уважать конституцию страны.

Сейчас Кастильо арестован: коллегия Верховного суда страны назначила ему 18-месячное предварительное заключение, пока он находится под следствием по обвинениям в организации мятежа и заговора.

Кастильо отрицает правонарушения и заявляет, что остается законным президентом страны.

В Перу продолжает действовать введенный 13 декабря режим чрезвычайного положения. Он подразумевает, что полиция получает особые полномочия, а основные свободы ограничиваются, в том числе право на собрания.

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