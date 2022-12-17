Украина возвращает тепло и свет после российского удара, новогоднюю елку в Харькове поставили в метро

56 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Установка новогодней елки в Киеве

Украина постепенно восстанавливается после вчерашнего масштабного удара по ее энергетической инфраструктуре. В Харькове, одном из наиболее пострадавших от российских ракет городов, восстановлено электроснабжение, а городская новогодняя елка открыта на одной из центральных станций метро.

Девятый по счету массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры в пятницу фактически оставил, без электричества, отопления и воды, половину страны, сообщили местные власти. Воздушная тревога звучала вчера во всех областях Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко утром в субботу сообщил, что киевлянам почти вернули электричество и отопление, восстановлено водоснабжение, снова заработало метро. Согласно последнему заявлению Кличко, теплоснабжение возвращено в 75% домов столицы, электричество получают около 70% домохозяйств. Тем не менее, дефицит электричества остается и энергетики просят жителей об экономии.

В восьми украинских областях после обстрела без электричества остались больницы, сообщили в украинском Минздраве. Обесточенными остается часть больниц в Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Киевской областях. Они работают на генераторах с запасом топлива не менее чем на пять дней.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Торговый центр в Киеве

Вечером Кличко написал, что Киев устанавливает новогодние елки. "В этом году главная елка страны - искусственная, высотой 12 метров. Ее украсят светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы. Также рядом с генератором обустроим точки для подзарядки гаджетов", - написал он.

По заявлениям украинских властей, в пятницу по территории страны было выпущено более 76 ракет, большинство из них - крылатые. 60 ракет были перехвачены средствами ПВО, сообщили в ВСУ.

В субботу министерство обороны России подтвердило, что "удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования" накануне был нанесен "по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины". Как утверждает Москва, "все назначенные объекты [были] поражены".

Каких-либо доказательств этих утверждений в минобороны не привели, однако заявили, что в ходе удара применялись многочисленные ложные цели, и "в результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинён ущерб гражданской инфраструктуре на земле".

Харьков и Полтава тоже восстанавливаются

После атаки 16 декабря второй крупнейший город Украины, Харьков, и вся область была полностью обесточена - по Харьковщине ударили 10 ракетами. "Пока электроснабжение восстановлено на всей территории области и города", - заявил утром 17 декабря глава ОВА Олег Синегубов.

В Харьковской области, по информации местных властей, без электричества оставались почти 1,3 млн абонентов, была приостановлена работа метро, прекращена подача воды, не работало отопление. Как сейчас обстоят дела с отоплением в городе и области - пока неясно.

В то же время в городе полностью восстановлена работа метрополитена, а на центральной станции метро "Университет" сегодня установили городскую новогоднюю елку. Станцию украсили , и даже установили там "домик Санта-Клауса". Предположительно, Святой Николай будет принимать у харьковчан письма с пожеланиями.

Автор фото, Харьковский городской совет Подпись к фото, Елка в Харькове

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Метро "Университет" расположено на площади Свободы - главной в Харькове; здесь находится областная государственная администрация (она была значительно разрушена в результате российского удара весной этого года), а также Госпром (памятник конструктивизма и один из символов города) и Харьковский университет.

Во время пятничной атаки без света оказались также все жители Полтавы, где не было попаданий, но работало ПВО. Утром мэр города Александр Мамай написал, что в Полтаве снова ходят троллейбусы.

В целом по стране ситуацию с электричеством в компании "Укрэнерго" оценивают как "нормальную". "В настоящее время рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме", - заявили в ведомстве вечером.

Но в компании объясняют, что дефицит электроэнергии в системе все еще значителен. Ремонтные бригады работают круглосуточно, однако погодные условия усложняют восстановление. "Дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к обледенению оборудования", - говорит "Укрэнерго".

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