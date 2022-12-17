Евровидение-2023: Украину будет представлять группа Tvorchi. Отбор прошел в киевском метро

31 минуту назад

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Автор фото, Anastasiia Mantach / Suspilne Ukraine

На песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в следующем году в Ливерпуле, Украину будет представлять группа Tvorchi (слово "творчі" по-украински означает "творческие"). Один из ее солистов приехал в Украину из Нигерии.

Финал отбора в субботу транслировался в прямом эфире украинского телевидения. Победитель был определен по оценкам жюри и зрителей, которые голосовали в приложении.

Финал украинского национального отбора проходил на одной из станций киевского метро: это было необходимо ради безопасности присутствующих в случае воздушной тревоги. Станция часто служит бомбоубежищем, но в субботу там оборудовали телестудию.

"Мы сделали все возможное, чтобы провести этот отбор как следует - и снова объединить украинцев вокруг выбора тех, кто выйдет на самую большую музыкальную сцену Европы, - сказала Би-би-си перед голосованием глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская. - Нашими первым решением было отправиться в метро. Так мы могли быть уверены, что шоу пройдет без перерыва. Вне зависимости от того, будет ли у нас воздушная тревога, мы сможем работать".

Во время трансляции зрители периодически слышали, как на станции проходили поезда метро, однако в остальном происходящее ничем не отличалось от шоу в обычной телестудии.

"Мы сделаем все что в наших силах, чтобы достойно представить Украину", - прокомментировал свою победу один из членов и саунд-продюсер группы Андрей Гуцуляк.

Песня Heart of Steel ("Стальное сердце"), с которой группа отправится в Ливерпуль, стала пятым зарегистрированным музыкальным номером на "Евровидении-2023".

Группа Tvorchi вышла на сцену в сопровождении танцоров в противогазах, а на экранах в студии появлялись строчки стихов песни, например, "Не бойся говорить то, что ты думаешь".

"Я хочу сказать: спасибо, Украина!" - обратился к голосовавшим за группу вокалист Джеффри Кенни.

Автор фото, Anastasiia Mantach / Suspilne Ukraine Подпись к фото, Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни основали группу в Тернополе

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Tvorchi играет электронную музыку. Группа была основана в Тернополе в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. У нее уже есть четыре альбома.

Джеффри Кенни родился в Нигерии и приехал в Украину как студент Тернопольского медицинского университета.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле. Конкурс должен был пройти в Украине, так как в прошлом году на нем победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія". В беседе с Би-би-си члены Kalush Orchestra сказали, что не сомневаются в победе Украины в нынешнем году.

Несмотря на войну, Киев готов был провести конкурс в Украине, но Европейский вещательный союз в этом отказал из соображений безопасности.

Большую часть конкурентов Tvorchi составляли лирические баллады со стихами о войне. Самой вероятной победительницей национального финала букмекеры называли Jerry Heil (настоящее имя которой Яна Шемаева) с песней When God Shut The Door ("Когда Бог хлопнул дверью").Эта песня, по словам самой певицы, была написана в первые месяцы начала полномасштабной войны, когда шоковое состояние от нападения было очень сильным. "Сегодня наша победа - это не просто вера, а уверенность, вопрос времени", - рассказывала Jerry Heil. В песне объединена англоязычная и украиноязычная лирика.

Автор фото, Anastasiia Mantach / Suspilne Ukraine Подпись к фото, Если Tvorchi победят - это будет четвертая победа Украины на международном песенном конкурсе

Украина впервые начала принимать участие в "Евровидении" в 2003 году и с тех пор три раза побеждала, и всего шесть раз не вошла в первую десятку.