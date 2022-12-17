ЧМ по футболу в Катаре: Хорватия завоевала третье место, победив Марокко

17 декабря 2022, 16:59 GMT Обновлено 3 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Сборная Хорватии по футболу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Катаре, победив команду Марокко в матче за третье место со счетом 2:1.

Хорватский защитник Йошко Гвардиол открыл счет уже на 7-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после передачи Ивана Перешича. Спустя две минуты марокканец Ашраф Дари, тоже защитник, забил ответный гол.

Последний, победный гол матча Хорватия забила на 42-й минуте: Мислав Оршич точно ударил с дальнего расстояния.

Автор фото, ANP Подпись к фото, Макрокканская сборная была недовольна решениями арбитров, и уже после игры, но все еще на поле, Ашраф Хакими высказал судье свои претензии

Во втором тайме команды голов больше не забили.

Главный арбитр в какой-то момент принял решение не назначить пенальти в ворота Марокко после того, как Йошко Гвардиола упал в штрафной.

Марокканцы могли сравнять счет в последние минуты матча, уже в дополнительное время, когда Эн-Несири пробил головой над перекладиной.

Автор фото, Getty Images

Хорватия в третий раз получает медали на Чемпионате мира по футболу. В 1998 году сборная тоже заняла третье место, а в 2018-м хорваты стали вторыми.

Марокканская команда на этом чемпионате стала первой в истории африканской сборной, вошедшей в четверку лучших.

Она также была одной из самых популярных среди болельщиков в Катаре. На полуфинальном матче с Францией, положившем конец пути сборной к кубку мира, за марокканскую команду болел весь стадион.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Беспорядки после матча Марокко-Франция

Хорватия в полуфинале проиграла Аргентине с разгромным счетом 3:0. Команда Лионеля Месси, для которого этот чемпионат будет последним, таким образом встретится в финале с Францией.

Французы имеют все шансы оформить дубль, то есть войти в число команд, дважды завоевавших кубок мира подряд. До сих пор два мировых титула подряд удалось выиграть только Италии в 1934 и 1938 годах и Бразилии - в 1958 и 1962-м.

Финальный матч между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье на стадионе "Лусаил" в 18:00 по московскому времени.

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