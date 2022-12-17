Гигантский аквариум "AquaDom" в Берлине, который лопнул. Власти пытаются установить причины инцидента

10 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум

Берлинская полиция заявила, что не ведет поиск подозреваемых после масштабного происшествия в гостинице Radisson Blu в столице Германии. В пятницу там лопнул гигантский аквариум "AquaDom" объемом миллион литров, в котором было около 1,5 тыс. рыб.

Аквариум находился в центре гостиницы и был одной из берлинских достопримечательностей. В центре гигантской емкости с морской водой располагался лифт, на нее выходили некоторые номера. "AquaDom" был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой цилиндрический аквариум в мире.

В субботу в социальных сетях начал распространяться фейковый твит, опубликованный от имени силовых органов, в котором людей призывали помочь с поиском причастных к инциденту. Однако, как сообщили журналистам источники в полиции, пока нет никаких свидетельств, что происшествие было результатом чьего-либо злого умысла.

После того, как аквариум лопнул, гостиница оказалась затопленной, вода также заполнила соседние улицы. Осколками падающего стекла были ранены два человека.

Автор фото, EPA Подпись к фото, После инцидента вода затопила гостиницу и соседние улицы

Агентство Рейтер цитирует мэра Берлина Франциску Гиффай, по словам которой значительного числа пострадавших избежать только потому, что инцидент произошел ранним утром, когда рядом почти никого не было. "Если бы все это случилось не в 5:45 утра, а хотя бы на час позже, нам пришлось бы говорить о страшных человеческих жертвах", - сказала мэр телекомпании RBB.

Гостиничное лобби значительно пострадало. Официальный представитель местной пожарной службы рассказал немецким журналистам, что оно "выглядит как поле боя". Однако в субботу здание было признано безопасным, угрозы его обрушения нет. Гостиница Radisson Blu закрыта на неопределенное время, ее клиентов переселили в другие места.

Автор фото, Michele Tantussi / Reuters Подпись к фото, В ликвидации последствий происшествия участвовали около 100 сотрудников экстренных служб

Большая часть рыбы, которая была в аквариуме, погибла, но некоторых особей удалось спасти. Еще несколько сотен рыб находились в подвальном резервуаре - им также угрожала опасность, поскольку в гостинице отключилось электричество, однако сейчас они уже перемещены в безопасное место.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, В лопнувшем аквариуме был миллион литров морской воды и полторы тысячи рыб

Депутат Бундестага Сандра Визер, которая ночевала в гостинице в момент инцидента, рассказала местному телевидению, что проснулась от "какой-то взрывной волны" и описала происходящее как "полное разрушение". По словам Визер, рыбу можно было бы спасти, однако из-за низкой температуры она замерзла.

Группа по защите прав животных Help for Animals in Need разместила в интернете петицию с призывом не строить новый аквариум, поскольку это угрожает жизни рыбы.

Тем временем власти пытаются установить причину, по которой произошел инцидент - с учетом того, что аквариум прошел реконструкцию в 2020 году. "AquaDom" впервые открылся в декабре 2003 года, сообщалось, что его строительство обошлось в 12,8 млн евро.

Автор фото, Fabrizio Bensch / Reuters Подпись к фото, В центре аквариума был установлен лифт

В прессе появляются предположения, что аквариум мог лопнуть, поскольку значительные для Берлина морозы (минус 6 градусов Цельсия), возможно, привели к образованию в нем трещины. Эти данные официально не подтверждены

Представитель властей Берлина Арис Спрангер сказала агентству DPA, что первые признаки свидетельствуют об "усталости материала".

Американская компания Reynolds Polymer Technology, которая принимала участие в строительстве аквариума, заявила, что отправит в Берлин группу специалистов для установления причин инцидента.