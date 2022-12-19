В Монреале подписали пакт о восстановлении биоразнообразия. По амбициям его сравнивают с Парижским соглашением по климату

45 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Coral Reef Image Bank

На саммите ООН по биоразнообразию в Канаде (COP15) договорились взять под защиту минимум треть поверхности планеты (суши и океана), чтобы предотвратить массовое вымирание видов.

После более четырех лет переговоров, переносов саммита из-за ковида и обсуждений до поздней ночи в Монреале 200 стран-участниц - среди которых, впрочем, нет США и Ватикана - подписали соглашение, которое уже назвали историческим.

Приветствовал ее и Всемирный фонд дикой природы (WWF) назвав проект соглашения "неожиданно многообещающим".

Ранее правительства десятилетиями не достигали экологических целей, которые перед собой ставили, так что этот саммит должен был стать мощным толчком к предотвращению вымирания жизни на планете.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Канадский министр окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо (слева) обнимает французского министра окружающей среды Кристофа Бешу после объявления о принятии соглашения

Сообщается, однако, что председательствующий на саммите Китай протащил принятие итогового варианта документа вопреки реплике представителя Демократической Республики Конго, который пытался заявить возражение в последний момент.

Нынешний саммит должен был пройти в Китае, однако его перенесли в канадский Монреаль из-за все еще свирепствующего в Китае ковида.

Что содержится в соглашении

К решительным шагам по сохранению природы ООН побудил доклад ЮНЕП (программы ООН по окружающей среде) - там пришли к выводу, что планета переживает самое массовое вымирание видов живых организмов со времен вымирания динозавров.

Человечество использует в 1,6 раза больше ресурсов, чем природа успевает воспроизводить. Из-за этого около миллиона из примерно восьми миллионов видов флоры и фауны находятся на грани полного исчезновения.

А между тем, экология, по данным ЮНЕП, прямо влияет на экономику - от здоровых экосистем зависит более половины мирового ВВП, равного сегодня 41,7 трлн долларов.

Автор фото, Gerardo Ceballos Подпись к фото, Изящный древолаз, ядовитая лягушка, обитающая в Южной Америке, оказалась под угрозой исчезновения

В резолюции саммита указаны 23 цели, которых человечество должно достичь к 2030 году. Для этого богатые страны должны будут выделить бедным государствам около 20 млрд долларов до 2025 года на защиту экосистем.

Соглашение, если оно будет реализовано, предполагает серьезные изменения в сфере сельского хозяйства, цепочках поставок и роли коренных общин в сохранении природы.

В числе прочего, планируется на две трети сократить попадание в окружающую среду пестицидов, и наполовину - попадание других биогенных веществ, а также ликвидировать пластиковые отходы.

Автор фото, Gerardo Ceballos Подпись к фото, Индийский носорог потерял большую часть своей среды обитания

Кроме того, вполовину сократить темпы распространения чужеродных видов - животных, птиц и насекомых, не характерных для конкретной местности.

По данным ЮНЕП, глобальные затраты на восстановление сухопутных экосистем, без учета расходов на восстановление морских экосистем, могут составить к 2030 году не менее 200 миллиардов долларов в год. При этом каждый доллар, инвестированный в охрану природы, приносит экономическую выгоду до 30 долларов.

"Мошенничество" и "переворот"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Обсуждение сопровождалось разногласиями по поводу финансирования, так что, по словам наблюдателей, временами казалось, что согласия достичь не удастся.

Самым большим камнем преткновения был вопрос о том, сколько денег богатые страны направят в развивающийся мир, где сосредоточена большая часть биоразнообразия планеты.

Ряд развивающихся стран во главе с Бразилией добивались создания специального фонда, отдельно от уже существующего - Глобального экологического фонда (ГЭФ), основные бенефициары которого - Китай, Бразилия, Индонезия, Индия и Мексика.

Со своей стороны, некоторые африканские государства надеялись получить больше денег на природоохранные мероприятия.

Представитель Камеруна заявил о своем разочаровании документом: "Сравнивая документ, который был у нас вчера днем, и тот, что представлен сегодня, мы видим, что он был изменен. Мы были на правильном пути в правильный момент, и сейчас наблюдаем действие "сильной руки". Я из страны бассейна реки Конго, богатого на флору и фауну, который приносил свои жертвы ради развития всего человечества и ожидает, что нынешнее собрание учтет вложенные нами усилия. Но должен сказать, наши рекомендации проигнорированы и я вынужден выразить свое разочарование в связи с этим".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Делегат от Демократической Республики Конго возмущен тем, что его отказ от предложенного соглашения не учли, заявив, что формального отказа не было

А представитель Демократической Республики Конго вообще отказался поддерживать итоговое соглашение.

Несмотря на возражение ДРК, председательствовавший на конференции министр окружающей среды Китая Хуан Жуньцю дал понять, что соглашение завершено и согласовано, и пленарное заседание разразилось аплодисментами. В ответ на возмущение ДРК юрист ООН заявил, что формальных возражений по поводу соглашения от республики не было.

В результате представители Камеруна, Уганды и ДРК выразили недоверие к заключению соглашения. Представитель Камеруна назвал это мошенничеством, а Уганда заявила, что на саммите произошел переворот.

Соединенные Штаты не подписали конвенцию о биоразнообразии из-за сопротивления сенаторов-республиканцев. Президент США Джо Байден поддерживает сделку и запустил свой собственный план "30 на 30" внутри страны. Кроме того, США вносят средства в ГЭФ для помощи развивающимся странам.