Комитет Конгресса рекомендовал привлечь Трампа к уголовной ответственности из-за штурма Капитолия

19 декабря 2022, 19:17 GMT Обновлено 26 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Упомянутый Джейми Раскин на этом фото второй справа

Комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендует предъявить бывшему президенту Дональду Трампу обвинения по четырем статьям, объявил один из членов комитета, демократ Джейми Раскин.

По мнению членов комитета, обвинения экс-президенту следует предъявить по статьям: препятствование официальной процедуре, сговор с целью мошенничества в отношении федерального правительства, сговор для дачи ложных показаний и вооруженный мятеж.

Рекомендация адресована министерству юстиции и не имеет обязательной силы: уголовное преследование - это прерогатива исполнительной власти, а не законодателей. Минюст пока не комментировал решение комитета.

"Наша система правосудия не такая, что пешки садятся в тюрьму, а главарей отпускают", - подчеркнул конгрессмен Раскин.

Комитет завершает свою работу; с января большинство в палате будут иметь республиканцы, и ожидается, что они его упразднят.

Республиканская партия с самого начала считала комитет по событиям 6 января инструментом для продвижения узкопартийных интересов демократов; никто из членов республиканской фракции, кроме двух человек, не стал участвовать в его деятельности.

Днем 6 января 2021 года Трамп, которому оставалось две недели до окончания срока президентских полномочий после поражения на президентских выборах, выступил на митинге своих сторонников в Вашингтоне. После этого толпа трампистов двинулась к Капитолию, где в это время обе палаты Конгресса собрались на совместное заседание, чтобы зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и окончательно утвердить победу нового президента Джо Байдена.

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Часть сторонников Трампа ворвалась в здания Конгресса; заседание пришлось прервать, а законодателей и вице-президента Майка Пенса эвакуировать. Процедура возобновилась лишь много часов спустя, после того как прибывшие части Национальной гвардии очистили здание от погромщиков; убранству Капитолия был нанесен значительный ущерб, а несколько полицейских, пытавшихся остановить разъяренную толпу, погибли.

С тех пор целый ряд участников штурма был осужден.

Комитет не просто изучал обстоятельства и предысторию того, что он рассматривал как мятеж, а стремился установить роль в этих событиях лично Дональда Трампа.

Трамп не признавал (и до сих пор не признает) свое поражение на выборах и бездоказательно утверждал, что победу у него украли. Также он пытался на разных этапах вмешаться в процесс передачи власти; некоторые из этих эпизодов стали предметом уголовных расследований в штатах или на федеральном уровне.