Зеленский, возможно, летит в Вашингтон - американская пресса

21 минуту назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Зеленский с начала войны не выезжал из Украины и либо принимал иностранных союзников в Киеве, либо обращался к ним по видеосвязи

Несколько американских изданий, в том числе Си-эн-эн и Axios, сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, возможно, прилетит в Вашингтон, где выступит перед Конгрессом и встретится с президентом США Джо Байденом.

Официально эту информацию ни украинская, ни американская сторона пока не подтвердили.

Владимир Зеленский всю войну провел в Украине и принимал иностранных политиков в Киеве либо выступал перед ними по видеосвязи. Если информация о визите в США подтвердится, это будет первая поездка украинского президента за рубеж с 24 февраля.

Си-эн-эн сообщает, ссылаясь на анонимных собеседников, что американские конгрессмены ожидают выступления Зеленского, но окончательной ясности, состоится ли оно, пока нет.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на вопрос журналистов, приглашен ли Зеленский на Капитолий, ответила: "Нет. Мы пока не знаем, сможет ли он".

При этом Пелоси разослала депутатам письмо, в котором попросила их обязательно присутствовать в среду на заседании Палаты представителей. Си-эн-эн поясняет, что перед рождественскими каникулами многие конгрессмены могут пропускать заседания, и зал может оказаться полупустым.

Во вторник вечером на странице министерства обороны Турции в "Фейсбуке" появилось видео, описанное как вылет двух транспортных самолетов из киевского аэропорта Борисполь.

Об этих турецких самолетах было известно, что они не могли вылететь с начала войны.