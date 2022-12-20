Жительницу Тюмени все-таки оштрафовали за надпись "Нет в***е". Она настаивала, что речь идет о вобле

час назад

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Автор фото, Sota

Центральный районный суд в Тюмени со второй попытки признал местную жительницу Алису Климентову виновной в "дискредитации" российской армии из-за надписи на асфальте "Нет в***е".

Климентовой назначили 30 тысяч рублей штрафа, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Впервые суд рассмотрел административный протокол в отношении Климентовой из-за надписи "Нет в***е!" в октябре.

Как писали местные СМИ, 24 сентября девушка вышла на площадь Единства и Согласия и сделала надпись мелом на асфальте. Полицейские заподозрили в этом "выражение негативного отношение к российским Вооруженным силам" и доставили в отделение.

Девушка заявила, что имела в виду "Нет вобле", а не "Нет войне", так как "испытывает неприязнь к данному виду рыб". В итоге суд прекратил дело, указав, что полиции не удалось опровергнуть такое объяснение. Климентовой даже вернули мелки, которыми она сделала надпись.

После новости об этом решении суда - одном из немногих случаев, когда удавалось добиться отмены протокола о "дискредитации" армии, - вобла стала своеобразным символом антивоенных настроений.

Полиция подала апелляцию и в конце ноября дело Климентовой было направлено на новое рассмотрение. В итоге суд посчитал, что жительница Тюмени все-таки выступала не против рыбы.

По данным СМИ и правозащитников, с начала марта, когда статья "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации" (20.3.3 КоАП), появилась в административном кодексе, по ней было составлено более пяти тысяч протоколов.

Она предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. В течение года после вступления решения суда в силу на человека могут завести уголовное дело за аналогичное нарушение.