Зеленский побывал в Бахмуте - самой горячей точке войны в Украине

43 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Sergii Nykyforov Подпись к фото, Зеленский награждает украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский в 300-й день войны в Украине посетил Бахмут в Донецкой области - место, где сейчас идут самые ожесточенные бои. Зеленский поблагодарил украинских военных за мужество и вручил им награды.

Бахмут - средний по донбасским меркам город на севере Донецкой области и важный транспортный узел. Через него проходят дороги на Лисичанск и Северодонецк, Северск, Славянск, Краматорск, Константиновку, Горловку и Луганск. Он стал прифронтовым в мае 2022 года, когда украинские войска отступили из Попасной, а российские нацелились на Славянск и Краматорск.

Тогда же начались регулярные обстрелы Бахмута. Большинство из 70 тысяч жителей бежали, остались в основном старики. Воды и электричества в городе нет, многие здания разрушены.

Автор фото, Офіс президента Подпись к фото, За Бахмут уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои между украинскими и российскими войсками

Подробнее о боях за Бахмут можно прочитать в нашем материале: Бои за Бахмут: почему Россия так упорно стремится захватить этот город?

Официальный представитель Владимира Зеленского рассказал о некоторых подробностях визита президента в Бахмут.

"Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал", - сказал Сергей Никифоров в интервью украинскому общественному вещателю "Суспільне".

Украинский государственный телеканал Freedom опубликовал видео, на котором президент Владимир Зеленский вручает награды военным в Бахмуте.

Корреспондент Би-би-си по Восточной Европе Сара Рейнсфорд описывает визит Зеленского как значительный подъем духа украинских военнослужащих, особенно на контрасте с президентом России Владимиром Путиным, которого на прошлой неделе показывали в неизвестном месте в окружении его генералов.

Зеленский не в первый раз оказывается на передовой. Ранее он был на позициях украинских военных в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, а также посещал освобожденные города Херсон и Изюм.

Автор фото, Офіс президента

На обнародованных кадрах Зеленский стоит в окружении военных в просторном помещении, напоминающем цех или склад.

Канал также приводит цитату из выступления Зеленского: "Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи - чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное - чтобы свет был внутри".

Фото из Бахмута выложила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"300 дней войны. Бахмут - восточная крепость Украины. Это наши защитники Бахмута. Это они держат Бахмут так крепко, что враг не может его захватить. И не захватит", - написала она в "Фейсбуке".