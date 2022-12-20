В Чувашии произошел взрыв на газопроводе, связывающем Сибирь с Европой

59 минут назад

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Автор фото, TASS

В Чувашии загорелся магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, по которому газ из Западной Сибири через Украину поставляется в Европу. По предварительным данным, есть жертвы. Власти сообщили, что пожар начался во время проведения плановых ремонтных работ. Пострадают ли от аварии поставки европейским потребителям, пока неизвестно.

"Это было страшнее, чем на видео"

Взрыв и сильный пожар произошли на участке газопровода около деревни Ямбахтино в Вурнарском районе республики. При взрыве погибли три человека, еще один находится в шоковом состоянии, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

В соцсетях появились фото и видео огромного пламени рядом с деревней. Шум от горящего газа слышен за километры, комментирует РБК.

"Это было страшнее, чем на видео. В деревне Ямбахтино к окнам подойти было невозможно - все горячее было. Взрыв был очень громкий. Сотрудники напугались - у нас школа и детсад рядом, они побежали туда на случай, если эвакуировать придется. Слава богу, обошлось", - рассказала РИА Новости глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова (в его состав входит деревня).

Работала эксплуатирующая организация

Пресс-служба главы Чувашии ранее сообщила, что взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому газ, добытый на Ямале в Западной Сибири, транзитом через Украину поставляется в Европу.

Уренгой-Помары - Ужгород - это первый трансконтинентальный газопровод, построенный в 1983 году для поставок в страны Центральной и Западной Европы. Газ по нему идет через контрольно-измерительную станцию "Суджа" на границе Украины и Курской области. В эту же точку приходит газопровод "Прогресс".

Второй вход в украинскую газотранспортную систему "Сохрановка", куда идет газопровод "Союз", сейчас не используется. В декабре "Газпром" делал ежедневные заявки на прокачку через "Суджу" более 40 млн кубических метров. Проектная мощность газопровода Уренгой-Помары-Ужгород - 32 млрд кубических метров в год. Диаметр трубы - 1420 миллиметров.

Поставки российского газа в Европу по проложенному по морскому дну газопроводу "Северный поток" были полностью прекращены в сентябре после взрывов, в которых Москва подозревает западные спецслужбы, а западные страны - Россию.

Что стало причиной взрыва в Чувашии, пока не известно. В региональном управлении МЧС сообщили только, что прорыв газа произошел во время плановых ремонтных работ. В пресс-службе главы республики уточнили, что на газопроводе работала эксплуатирующая его организация - "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

"Работало, по предварительным данным, четыре человека. К сожалению, трое из них погибли при резком возгорании газа. Один человек, водитель, уцелел, сейчас находится в шоковом состоянии", - рассказал глава республики Николаев в телеэфире.

Факельное горение газа ликвидировано, заявили в МЧС.

Единственный канал через Украину

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Повлияет ли авария на поставки газа в Европу, также пока не ясно. Хотя газ в Европе уже подорожал, отмечает издание The Bell (объявлено в России "иностранным агентом").

Поскольку труба Уренгой-Помары-Ужгород обеспечивает поставки через единственный оставшийся вход для транзита российского газа в Европу через Украину, биржевые котировки на газовом хабе TTF на новости о пожаре в Чувашии подскакивали почти на 10%, потом скорректировались до 4%.

Сейчас газопровод - единственный канал через Украину, по которому российский газ поступает в Европу, констатирует российский Forbes. В мае Украина остановила транзит через контрольно-измерительную станцию "Сохрановка", расположенную в оккупированной Россией Луганской области. Несмотря на войну, Украина продолжает осуществлять транзит российского газа, а Россия - платить за него.

"Сейчас аварийные службы выполняют все первоочередные мероприятия, потому что сразу же в моменте невозможно подойти к месту происшествия. В ближайшее время наши оперативные службы разберутся в деталях, и будут предприняты все оперативные меры для того, чтобы устранить неполадки", - написал Николаев в своем телеграм-канале. По его словам, неизвестно, когда газ можно будет снова пустить по трубопроводу.

Чтобы остановить горение, трубу перекрыли. После этого огонь утих - видимо, остававшийся в трубе газ выгорел, пишет телеграм-канал "Про город Чебоксары".

Другой взрыв

На прошлой неделе взрыв и сильный пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе "Ангарской нефтехимической компании" в Иркутской области, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Взрыв был такой силы, что геофизическая служба РАН зафиксировала в регионе сейсмическое событие.