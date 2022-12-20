Футболисты сборной Аргентины вернулись на родину. Фотографии всенародного праздника
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Правительство Аргентины объявило вторник выходным днем - страна празднует победу аргентинской сборной на чемпионате мира по футболу.
Команда совершит турне по столице Буэнос-Айресу, где, как ожидается, миллионы людей выйдут на улицы, чтобы поприветствовать футболистов.
Сборная вернулась домой из Катара ночью. Первым из самолета вышел капитан команды Лионель Месси, сжимая в руках золотой трофей. Огромные толпы людей выстроились вдоль дороги, провожая автобус с открытым верхом, на котором ехали футболисты.
С наступлением ночи толпа увеличивалась, и все больше и больше людей выходило на улицы, чтобы отметить победу.
Многие говорили, что победа принесла им столь нужную радость в то время, когда страна страдает от экономических трудностей.
Болельщики начали собираться рано утром, чтобы посмотреть матч, и в столице царила праздничная атмосфера.
Видео с беспилотника позволяет оценить размеры толпы.
Многие отдали дань памяти покойному Диего Марадоне, который привел сборную к победе в 1986 году.
За сборную болели целыми семьями - на улицах установили огромные экраны.
Чтобы получше разглядеть происходящее на экранах, люди забирались даже на светофоры и фонарные столбы.
На этом видео - момент, когда аргентинцы забили победный гол.
В Росарио, родном городе капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, атмосфера была не менее суматошной. Надписи на стенах называют Месси "человеком из другой галактики".
Матч смотрели и четвероногие болельщики.
Несмотря на поражение, во Франции игроков национальной сборной тоже встречали как героев.
Болельщики зажгли фейерверки на площади Согласия.
Игроки сборной приветствовали болельщиков с балкона.