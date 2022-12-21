Власти США в 2022 году изъяли 379 млн смертельных доз фентанила. Это больше, чем все население страны

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, “Лица фентанила” - стена с портретами американцев, скончавшихся от этого наркотика. Глава национального управления по борьбе с наркотиками заявляет: “Это самая опасная эпидемия из всех, что мы видели”

Федеральные агенты по борьбе с наркотиками США утверждают, что в 2022 году они изъяли достаточно фентанила, чтобы убить каждого американца.

По данным Управления по борьбе с наркотиками, его агентам удалось перехватить 379 млн потенциально смертельных доз фентанила. Чтобы убить человека, достаточно двух миллиграммов.

Фентанил вызывает сильную зависимость. Управление считает этот наркотик самой смертоносной угрозой для США.

Большая часть фентанила, как считается, попадает в США из Мексики.

По данным управления, за год было изъято более 4500 кг фентанила, а также более 50,6 млн таблеток наркотика, замаскированных под всевозможные болеутоляющие средства. Это более чем в два раза больше, чем в 2021 году.

Управление утверждает, что большие объемы наркотика производятся в Мексике на секретных заводах наркокартелей "Синалоа" и "Халиско" с использованием ингредиентов, поступающих из Китая.

В прошлом году от передозировки наркотиков умерли более 100 тысяч американцев, и две трети смертей были связаны с фентанилом. Количество фентанила, изъятого в этом году, достаточно, чтобы убить все 330 миллионов жителей США.

"Главным оперативным приоритетом управления является победа над двумя мексиканскими наркокартелями - "Синалоа" и "Халиско", которые несут основную ответственность за фентанил, убивающий сегодня американцев", - сказала представитель управления Энн Милгрэм.

Помимо фентанила, DEA также изъяло 59 тонн метамфетамина, более почти две тонны героина и более 200 тонн кокаина.