Минюст потребовал ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу - старейшую правозащитную организацию России

час назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Члены МХГ Валерий Борщев и Лев Пономарев (объявлен в России "иноагентом")

Министерство юстиции России обратилось в суд с иском о ликвидации Московской Хельсинкской группы. МХГ - старейшая в России правозащитная организация, которая работала с 1976 года.

Карточка дела появилась на сайте Мосгорсуда. Из нее следует, что исковое заявление минюста зарегистрировано судом в понедельник, 19 декабря. Дата заседания пока не назначена.

В самой Московской Хельсинкской группе сообщили изданию "Новая газета", что ликвидировать организацию власти потребовали по результатами внеплановой проверки, которую провели по требованию прокуратуры.

По информации члена совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, поводом для подачи иска стало то, что являясь региональной организацией, МХГ якобы участвовала в мероприятиях в других регионах.

"Там очень странная история, потому что у МХГ действительно представители были на каких-то судах в других субъектах, но опять же они считают, что это в рамках партнерских каких-то отношений, то есть они поддержать там кого-то приехали, это не означает, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта", - сказала Меркачева Интерфаксу.

Московская Хельсинкская группа существует с 1976 года - это старейшая из действовавших в России правозащитных организаций. Она занимается выявлением нарушений прав человека и добивается соблюдения международных обязательств в области прав человека, взятых на себя Россией.

С 1997 года организация ежегодно публикует обзорный доклад о ситуации с правами человека в стране, а с 2009-го вручает премию МХГ в области защиты прав человека, которая считается наиболее престижной в России общественной наградой для правозащитников.

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS Подпись к фото, Президент России Владимир Путин вручает главе МХГ Людмиле Алексеевой государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, 2017 год

Членами МХГ являются Лев Пономарев (объявлен в России "иноагентом") и Валерий Борщев, адвокат Генри Резник, журналист Николай Сванидзе, юрист Илья Шаблинский, медиаюристка Галина Арапова (объявлена в России "иноагентом") и другие известные правозащитники.

Основали МХГ 11 правозащитников во главе с физиком и участником диссидентского движения Юрием Орловым. С 1996 года и до самой смерти в 2018 году председателем организации была правозащитница Людмила Алексеева.

В 2017 году Московская Хельсинкская группа объявила, что полностью отказывается от зарубежных грантов, чтобы избежать присвоения статуса "иностранного агента".

В 2019 году после признания "иноагентом" по требованию минюста была ликвидирована основанная Пономаревым правозащитная организация "За права человека", действовавшая в России с 1997 года.