Кочегара из Вологды приговорили к трем годам за антивоенное радио

53 минуты назад

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Автор фото, SOTA Подпись к фото, Подпольная радиостанция Румянцева работала с передатчиками, купленными на AliExpress

Кочегара из Вологды Владимира Румянцева приговорили к трем годам колонии, признав его виновным по статье о распространении "фейков" о российской армии. У него было свое подпольное радио, на котором он выступал против войны.

О возбуждении уголовного дела против 61-летнего мужчины стало известно 14 июля. На следующий день суд отправил его в СИЗО. 20 декабря на заседании Вологодского городского суда прокурор запросил для Румянцева шесть лет колонии.

Поводом для уголовного дела стали посты Румянцева в соцсетях, а также то, что мужчина через свое любительское радио распространял информацию о войне в Украине.

Проект "Привет, ты иноагент", который создали признанные "иностранными агентами" журналистки Соня Гройсман и Ольга Чуракова, называл Румянцева любителем музыки, краеведом и автором видеоблога "Вован медиа". Мужчина 20 лет работал кочегаром на местном станкозаводе, а после его закрытия - кондуктором в городском троллейбусе

Его подпольная радиостанция работала с передатчиками, купленными на AliExpress. Он создал ее еще восемь лет назад и регулярно выходил в эфир - ставил в основном советские хиты. После начала войны Румянцев начал уделять больше внимания политическим темам. Летом он стал первым в городе обвиняемым по статье о "фейках" о российской армии.

Вину в распространении "военных фейков" Румянцев не признал. Были ли у его радиостанции слушатели и как много, неизвестно, говорилось в репортаже Гройсман на "Дожде" (признан в России "иноагентом").

По статье о распространении "военных фейков" по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), по которой обвинили Румянцева, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.