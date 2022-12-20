В Пакистане освобожден захваченный исламистами контртеррористический центр - убиты 33 боевика

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Исламисты требовали обеспечить им безопасную транспортировку в Афганистан по воде или по воздуху и грозились начать убивать заложников, если этого не произойдет

В Пакистане силы безопасности отбили у боевиков "Пакистанского Талибана" (движение признано в России экстремистским и запрещено) захваченный ими контртеррористический центр. По заявлению властей, все 33 исламиста, захватившие заложников, были убиты.

В захваченном центре в провинциальном центре Банну недалеко от границы с Афганистаном содержались, помимо других заключенных, подозреваемые в терроризме. По официальной версии, центр был захвачен после того, как одному из заключенных удалось обезоружить охранника, ударив его кирпичом по голове.

Исламисты требовали обеспечить им безопасную транспортировку в Афганистан по воде или по воздуху и грозились начать убивать заложников, если этого не произойдет.

По словам министра обороны Пакистана Хаваджи Мухаммада Асифа, все заложники были освобождены. В ходе операции погибли двое участвовавших в ней служащих специальных сил безопасности, еще около десятка были ранены.

В "Пакистанском Талибане" взяли на себя ответственность за нападение, сообщают местные СМИ.

В ноябре исламисты прекратили объявленное ими же в июне "прекращение огня", и их атаки на правительственные объекты участились.

Выступая в парламенте, министр обороны Асиф сказал, что боевики были связаны с несколькими разными группами.

Первую попытку освободить захваченный комплекс предприняли военные отряды коммандос во вторник утром, после того как между исламистами произошла ссора. Однако эта попытка не была успешной.

Асиф возложил ответственность за произошедшее в том числе на правительство провинции Хайбер-Пахтунхва, которое, по его словам, подверглось полному коллапсу.

"Пакистанский Талибан" возник в стране в 2007 году, но в 2014-м в ходе крупной военной операции движение было по большей части подавлено.