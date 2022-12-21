Илон Маск все-таки пообещал уйти с поста главы Twitter. Но не сразу

23 минуты назад

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Автор фото, NurPhoto

Илон Маск по итогам затеянного им голосования пользователей объявил, что уйдет с поста главы Twitter - но только после того как найдет "того дурака, что согласится на эту работу".

"Я уйду в отставку с поста главы, как только найду того дурака, что согласится взяться за эту работу. После этого я останусь руководить только командами по программному обеспечению и серверам", - написал Макс в комментарии к устроенному им опросу на тему, следует ли ему остаться во главе купленной им компании-соцсети.

По ходу этого опроса, который Маск запустил в Twitter в воскресенье, большинство участников - 57,5% - высказались за то, чтобы Маск оставил попытки руководить политикой Twitter. В опросе приняли участие 17,5 млн пользователей (хотя многие высказывали предположения, что среди голосовавших было много ботов).

Объявляя опрос, Маск пообещал, что поступит так, как решит большинство - но затем довольно долго после окончания голосования не писал ничего конкретного о том, собирается ли он все-таки в отставку.

Илон Маск приобрел Twitter - одну из самых популярных соцсетей мира - за 44 млрд долларов. Маск обещал радикально перестроить работу Twitter, но все попытки перестройки обернулись громкими скандалами.