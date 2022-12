Трампа обвиняют в "многосоставном заговоре" в связи со штурмом Капитолия

1. Трамп намеренно выступал с ложными заявлениями

2. Риторика Трампа спровоцировала беспорядки в Вашингтоне

Во время дачи свидетельских показаний многие участники нападения на Капитолий говорили, что содержащийся в этом твите призыв "Be there, will be wild!" (что можно примерно перевести как "Будь там, где буря") было воспринято ими как руководство к действию - отправиться в Вашингтон.