Шойгу предложил увеличить призывной возраст в России

4 часа назад

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Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Кремль транслировал начало коллегии минобороны с участием Путина и Шойгу в своем телеграм-канале

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить призывной возраст - брать на срочную службу в армии с 21 до 30 лет, а не с 18 до 27, как сейчас. Шойгу при этом предлагает отказаться от трехмесячного барьера для перехода со срочной службы на контрактную. Для мирного времени повышение минимального призывного возраста было бы нормальным, считают эксперты.

Об увеличении призывного возраста Шойгу заявил на коллегии министерства обороны, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. "При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет", - сказал министр. Срок службы не меняется - один год.

Кроме того, он предложил разрешить солдатам-срочникам заключать контракт с первого дня службы.

Численность российских вооруженных сил Шойгу хотел бы довести до 1,5 млн военнослужащих, так чтобы контрактников среди них было 695 тысяч. В августе Путин установил штатную численность вооруженных сил в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих.

Путин после выступления Шойгу сказал, что согласен с его инициативами, предложив обсудить их в закрытом режиме.

"Войну надо прекратить - и только тогда думать о реформах"

Предложение Шойгу об увеличении призывного возраста прозвучало после 300 дней войны против Украины и в завершение призывной кампании. Ранее Путин и Шойгу обещали не отправлять призывников в зону боевых действий, хотя эксперты подчеркивают, что эти обещания - чисто политические и не подкреплены законом. Между тем Би-би-си рассказывала, как в год войны регулярная кампания по поиску призывников превзошла предыдущие по масштабу облав и числу нарушений.

Осенью российские депутаты и сенаторы инициировали обсуждение идеи увеличить срок службы в армии по призыву с одного года до двух. После этого газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники писала, что вызвавшая резонанс инициатива не получила поддержки ни в администрации президента, ни в минобороны.

В декабре СМИ вернулись к этой теме после телеинтервью военного комиссара подмосковных Дмитрова, Дубны и Талдома Михаила Фотина, в котором тот заявил, что срок службы для срочников увеличат до полутора лет с весны следующего года, а с осени - до двух лет. Позже военком утверждал, что его неправильно поняли. Областной комиссариат дезавуировал заявление Фотина. Шойгу об увеличении срока службы не говорил.

Были и другие инициативы. В июне бывший заместитель Шойгу, глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов предлагал разрешить заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. Би-би-си первой написала об этом.

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Поправка вызвала скандал и пока принята не была. Сейчас для заключения контракта без прохождения военной службы по призыву нужно закончить техникум или вуз - оттуда выходят как минимум на год-два старше и с профессией.

Стать контрактником со средним школьным образованием сейчас можно не раньше, чем прослужив в армии по призыву три месяца. Теперь Шойгу вместо фактического снижения возраста контрактников за счет ослабления образовательного ценза предлагает отказаться от трехмесячного барьера для перехода со срочной службы на контрактную.

"Трудно комментировать какие-либо реформы в армии, которая участвует в агрессивной войне, - сказал Би-би-си директор правозащитной организации "Гражданин. Армия. Право" (объявлена в России "иностранным агентом") Сергей Кривенко. - Вероятнее всего, это просто попытка снизить недовольство населения, раз предыдущая инициатива не прошла. Войну надо прекратить - и только тогда думать о реформах".

"Для мирного времени повышение минимального призывного возраста в России было бы нормальным - это обсуждалось последние 20 лет, - считает эксперт. - Врачи говорят, что взросление сейчас происходит позже, физически молодые люди созревают позже. 21 год - это минимальный возраст зрелости. Но повышение же верхней планки возраста призыва до 30 лет не очень понятно даже в мирное время".

Увеличение границ призывного возраста для службы в российской армии - не единственное предложение Шойгу, с которым он обратился к Путину на коллегии минобороны. В частности, он считает необходимым создать группировку войск на северо-западе России, "учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ".

Путин, война и мобилизация

Сам же Путин, выступая на открытии коллегии минобороны, говорил о войне в Украине, которую он называет "специальной военной операцией", и ставил задачи, косвенно подтверждающие наличие проблем на фронте.

В частности, Путин хотел бы, чтобы использование беспилотников стало практически повсеместным, дроны, по его словам, должны быть во всех звеньях - от взвода до батальона. Получившие опыт в боевых действиях офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, потребовал российский президент. Генштабу и министерству обороны он поручил анализировать опыт и тактику НАТО, а потом использовать это как при подготовке войск, так и при оснащении армии.

Никаких ограничений по финансированию армии якобы нет - "страна, правительство дают все, что армия просит", утверждает Путин, но при этом он хвалил граждан России, которые жертвуют армии автомобили, посылают подарки и теплую одежду.

Заявления Путина прозвучали на фоне осенних успехов украинской армии и отступления россиян из Херсона. Украинские власти и военные не исключают активизацию действий российских войск зимой.

Шойгу в своем докладе признавал проблемы с мобилизацией, оправдывая их тем, что мобилизационные планы не вводились в действие с Великой Отечественной. Цель мобилизации, объявленной Путиным в сентябре, он объяснил необходимостью "защиты новых территорий" и проведения "дальнейших наступательных действий".