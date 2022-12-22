Глава Нахичевани уходит в отставку после 27 лет правления: что это значит для автономной республики?

22 декабря 2022

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Автор фото, AZERTAG Подпись к фото, Талыбов в публичной сфере был в хороших отношениях с Баку

Уходит в отставку глава Нахичевани - автономной республики, отделенной от "материкового" Азербайджана территорией Армении. Васиф Талыбов возглавлял республику 27 лет, отличился субботниками, суровым даже для Азербайджана отношением к правам человека. А еще - списком обязательной литературы, в который попал "Маленький принц" Экзюпери.

Хотя пресс-служба Верховного совета Нахичевани, называет причиной отставки состояние здоровья, аналитики связывают отстранение многолетнего бессменного лидера региона с намерением президента Ильхама Алиева вернуть автономию под свой контроль.

Даже по меркам Азербайджана, где с правами человека все не очень хорошо, стиль руководства Талыбова отличался особым своеобразием.

В Баку, кто с интересом, кто с ужасом, часто следили за его указами. Например, он составил список книг для патриотического воспитания молодежи, куда попали работы Мопассана, Драйзера, Экзюпери, также известное руководство по государственному управлению "Государь" Макиавелли.

В этом азербайджанском эксклаве, отделенном территорией Армении от "материкового" Азербайджана, регулярно устраивались субботники для госслужащих.

Там запретили излишне наедаться и напиваться на похоронах и свадьбах. А еще в Нахичевани уже много лет не работают правозащитные организации, которые все еще существуют в Азербайджане.

Талыбов также запретил сушить белье на балконах и печь в доме хлеб.

Миллионы у чиновников в бедном регионе

Отставке главы республики предшествовали громкие аресты чиновников с участием спецслужб. У тех чиновников находили десятки миллионов долларов, при том, что регион небогатый, а часть населения его покинула.

Экономист Тогрул Машаллы говорит, что Нахичевань была одним из дотационных регионов, который сильно зависел от денег из центра.

Из-за особенностей географии связи с Баку у него было мало, а длинная дорога в регион шла по территории Ирана, наряду с авиасообщением.

"Люди там зарабатывали на трансграничной торговле, с Ираном и Турцией (граница с ней - всего 11 километров шириной). У них была своя отдельная от Азербайджана гостаможня, которую потом переориентировали на Баку, а также высокая теневая экономика", - рассказывает экономист.

По его словам, даже по сравнению с остальным Азербайджаном экономика региона была сильно "зарегулирована", а часть населения уехала из республики на заработки.

Автор фото, AZERTAG Подпись к фото, Васиф Талыбов требовал, чтобы нахичеванцы не увлекались едой и алкоголем на свадьбах. На фото: празднование Новруз Байрама

"Он смог внутри Венесуэлы создать Северную Корею"

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Журналисты, правозащитники и прочие эксперты уже много лет обращали внимание, что положение с правами человека в руководимой Васифом Талыбовым Нахичевани еще хуже, чем в остальном Азербайджане. Они говорили о преследованиях и избиении правозащитников, журналистов и людей вне политики в этом эксклаве.

Международная раследовательская организация OCCRP называет Нахичевань "вотчиной Талыбова": человека там могут пытать в спецслужбах и даже убить, а бизнес жестко контролируется его семьей. И многие просто бежали из Нахичевани в Баку или в Турцию.

Правозащитник Расул Джафаров посещал Нахичевань несколько раз с 2008 года и называет систему там "более жесткой".

"Мы часто фиксировали нарушения экономических и политических прав в этом регионе, и были люди, которые уехали из Нахичевани и по политическим, и по бизнес-мотивам", - рассказывает он Би-би-си. - Разница с Баку была в том, что там практически нет механизмов формального правосудия, там даже трудно было найти адвоката".

"В Нахичевани Талыбов выстроил уникальный даже для остального Азербайджана казарменный режим, - рассказывает Би-би-си политолог Зардушт Ализаде. - Он смог внутри Венесуэлы создать Северную Корею".

При этом он считает, что после отставки Талыбова в регионе будут "послабления", которые, правда, в целом не говорят об изменении ситуации с правами человека в Азербайджане.

Автор фото, AZERTAG Подпись к фото, Талыбов правил в Нахичевани со времен Алиева-старшего

Родина президентов

Экономист Машаллы отмечает, что важным отличием Нахичевани от других регионов была фактически собственная экономическая политика: автономия сама распоряжалась присланными из центра деньгами.

Васиф Талыбов был председателем Верховного совета автономной республики в составе Азербайджана, которая даже раньше раньше официального Баку объявила о своем выходе из СССР - еще в январе 1990 года. Правда, у Талыбова никогда не было публичных конфликтов с центральной властью, он состоял в хороших отношениях с Алиевым-старшим, а из рук Ильхама Алиева получал медали.

Важный момент заключается в том, что в Нахичевани родился Гейдар Алиев, бывший президент Азербайджана и отец нынешнего президента Ильхама Алиева.

Алиев-старший скрывался в Нахичевани, когда был в опале у руководства СССР в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Оттуда родом и другой президент Азербайджана, лидер Народного фронта Абульфаз Эльчибей, который возглавлял страну до лета 1993 года. Когда в результате переворота Эльчибей был вынуждень бежать в Нахичевань, оттуда вернулся в Баку Гейдар Алиев, который затем правил Азербайджаном до своей смерти в 2003 году.

И вот теперь Ильхам Алиев взялся за возвращение под свой контроль этой автономии.

Политолог Сульхаддин Акпер считает, что это было делом времени, поскольку наличие отдельной республики в составе формально унитарной страны было "политическим нонсенсом".

По его словам, после окончания второй войны в Карабахе в 2020 году "в регионе возникла новая политическая реальность, с учетом которой это необходимо было устранить". Он полагает, что следующим шагом властей будет упразднение Нахичеванской автономии.