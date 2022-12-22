Услышали ли американские скептики Зеленского? Комментарий Би-би-си

17 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выступая перед обеими палатами Конгресса США, Зеленский, вероятно, ставил одной из целей перетянуть на свою сторону новых конгрессменов-республиканцев

Корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер напоминает, что с новым составом законодателей на Капитолии в деле оказания масштабной помощи Соединенными Штатами Украине могут возникнуть если не трудности, то по крайней мере заминки, и Зеленский, выступая перед Конгрессом, пытался эти заминки предотвратить.

Энтони Зуркер,

корреспондент Би-би-си по Северной Америке

Перед войной Россия пыталась убедить украинцев, что их страна для США - лишь пешка в геополитической игре, и что американцы бросят их, как бросили своих афганских друзей.

Прошло десять месяцев - и президент США Джо Байден, чья страна потратила на помощь Украине уже примерно 65 млрд долларов, и президент Украины Владимир Зеленский сидят в Овальном зале Белого дома, улыбаются, обмениваются любезностями и всем своим видом показывают, что инсинуации Москвы были - и останутся - ложью.

"Я хочу, чтобы вы знали, президент Зеленский: американский народ - с вами на вашем пути, и останется с вами", - сказал Джо Байден.

Сильные слова, но они не отражают реальную ситуацию - она сложнее.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Зеленский и Байден беседовали в Овальном офисе, у камина

Союзникам США в Европе предстоит долгая, тяжелая зима с высокими ценами на энергоносители и экономическими трудностями. В американском обществе за помощь Украине - все еще уверенное большинство, но по сравнению с началом войны оно сократилось. По одному из последних опросов, треть американцев не хочет, чтобы их страна помогала Украине, а половине хотелось бы, чтобы война закончилась как можно скорее.

Организовав эту встречу на высшем уровне в Вашингтоне, Зеленский и Байден хотят показать украинцам, американцам, союзникам, Путину и всему миру, что Америка твердо настроена и впредь помогать Украине.

На пресс-конференции Байден и Зеленский старались подчеркнуть, что американская помощь служит более масштабной цели, чем просто спасение Украины. Президент США назвал российское вторжение "покушением на свободу, демократию и фундаментальные принципы суверенитета и территориальной целостности" - и такое покушение требовало решительного ответа от Америки.

Зеленский, обращаясь к Байдену и американцам, перемежал серьезные тезисы с шутками. Временами переходя на сносный английский, чтобы подчеркнуть контакт с этой аудиторией, он назвал американскую помощь Украине "инвестицией" в укрепление безопасности в мире. Примечательно, что Зеленский выбрал именно такие слова - и затем повторил их в речи перед Конгрессом. Помощь со стороны США - это не благотворительность, а деньги, потраченные с определенной целью и расчетом на будущие дивиденды.

Обращение к скептикам

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Будущее этих американских "инвестиций", однако, зависит не только от Байдена. Встреча в Белом доме - это была просто фотосессия по сравнению с той задачей, которую Зеленский решал, выступая перед конгрессменами - перед людьми, контролирующими кошелек с американской военной и экономической помощью.

В течение этого года Конгресс уже одобрил пакеты экономической и военной помощи Украине на сумму примерно в 67 млрд долларов. В бюджете, который Конгресс должен принять на этой неделе, Украине обещано еще 45 миллиардов.

Но с помощью сверх этих сумм в следующем году могут возникнуть вопросы.

В мае 57 республиканцев в 435-местной Палате представителей и 11 республиканцев в 100-местном Сенате голосовали против одного из пакетов помощи Украине. Теперь же опросы показывают, что доля согласных и дальше помогать Украине среди избирателей Республиканской партии сократилась. В марте их было около 80%, к ноябрю осталось чуть больше половины.

По ходу избирательной кампании, в ноябре, некоторые политики-республиканцы публично задавали вопрос, почему США тратят такие деньги на далекую страну вместо того, чтобы тратить их на укрепление своих границ и борьбу с преступностью.

В результате промежуточных выборов в Палате представителей появилось 86 новых лиц, а в Сенате - 11. Речь Зеленского перед Конгрессом можно считать в том числе и обращением к ним. Выбивать из Палаты представителей новые ассигнования теперь, возможно, будет труднее - но Зеленский постарался.

"У нас есть артиллерия. Достаточно ли её? Не совсем, - сказал он под тихое бурчание некоторых конгрессменов. - Для того, чтобы российская армия полностью ушла, нам нужно больше пушек и снарядов".

Автор фото, WP Подпись к фото, В конце выступления в Конгрессе Зеленский передал американскому парламенту флаг от украинских солдат из Бахмута

Будущий спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти уже высказывал сомнения относительно выдачи администрации новых "чеков без суммы" на помощь Украине. А когда лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл во вторник сказал, что Украина остается приоритетом для его партии, некоторые республиканцы в Палате представителей ответили скептическими комментариями.

Сын бывшего президента, Дональд Трамп-младший, в среду написал в "Твиттере", что считает Зеленского "неблагодарной содержанкой на иностранных пособиях" - и такое отношение становится все более распространенным среди сторонников экс-президента с его лозунгом "Америка - прежде всего".