Услышали ли американские скептики Зеленского? Комментарий Би-би-си
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Корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер напоминает, что с новым составом законодателей на Капитолии в деле оказания масштабной помощи Соединенными Штатами Украине могут возникнуть если не трудности, то по крайней мере заминки, и Зеленский, выступая перед Конгрессом, пытался эти заминки предотвратить.
Энтони Зуркер,
корреспондент Би-би-си по Северной Америке
Перед войной Россия пыталась убедить украинцев, что их страна для США - лишь пешка в геополитической игре, и что американцы бросят их, как бросили своих афганских друзей.
Прошло десять месяцев - и президент США Джо Байден, чья страна потратила на помощь Украине уже примерно 65 млрд долларов, и президент Украины Владимир Зеленский сидят в Овальном зале Белого дома, улыбаются, обмениваются любезностями и всем своим видом показывают, что инсинуации Москвы были - и останутся - ложью.
"Я хочу, чтобы вы знали, президент Зеленский: американский народ - с вами на вашем пути, и останется с вами", - сказал Джо Байден.
Сильные слова, но они не отражают реальную ситуацию - она сложнее.
Союзникам США в Европе предстоит долгая, тяжелая зима с высокими ценами на энергоносители и экономическими трудностями. В американском обществе за помощь Украине - все еще уверенное большинство, но по сравнению с началом войны оно сократилось. По одному из последних опросов, треть американцев не хочет, чтобы их страна помогала Украине, а половине хотелось бы, чтобы война закончилась как можно скорее.
Организовав эту встречу на высшем уровне в Вашингтоне, Зеленский и Байден хотят показать украинцам, американцам, союзникам, Путину и всему миру, что Америка твердо настроена и впредь помогать Украине.
На пресс-конференции Байден и Зеленский старались подчеркнуть, что американская помощь служит более масштабной цели, чем просто спасение Украины. Президент США назвал российское вторжение "покушением на свободу, демократию и фундаментальные принципы суверенитета и территориальной целостности" - и такое покушение требовало решительного ответа от Америки.
Зеленский, обращаясь к Байдену и американцам, перемежал серьезные тезисы с шутками. Временами переходя на сносный английский, чтобы подчеркнуть контакт с этой аудиторией, он назвал американскую помощь Украине "инвестицией" в укрепление безопасности в мире. Примечательно, что Зеленский выбрал именно такие слова - и затем повторил их в речи перед Конгрессом. Помощь со стороны США - это не благотворительность, а деньги, потраченные с определенной целью и расчетом на будущие дивиденды.
Обращение к скептикам
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Будущее этих американских "инвестиций", однако, зависит не только от Байдена. Встреча в Белом доме - это была просто фотосессия по сравнению с той задачей, которую Зеленский решал, выступая перед конгрессменами - перед людьми, контролирующими кошелек с американской военной и экономической помощью.
В течение этого года Конгресс уже одобрил пакеты экономической и военной помощи Украине на сумму примерно в 67 млрд долларов. В бюджете, который Конгресс должен принять на этой неделе, Украине обещано еще 45 миллиардов.
Но с помощью сверх этих сумм в следующем году могут возникнуть вопросы.
В мае 57 республиканцев в 435-местной Палате представителей и 11 республиканцев в 100-местном Сенате голосовали против одного из пакетов помощи Украине. Теперь же опросы показывают, что доля согласных и дальше помогать Украине среди избирателей Республиканской партии сократилась. В марте их было около 80%, к ноябрю осталось чуть больше половины.
По ходу избирательной кампании, в ноябре, некоторые политики-республиканцы публично задавали вопрос, почему США тратят такие деньги на далекую страну вместо того, чтобы тратить их на укрепление своих границ и борьбу с преступностью.
В результате промежуточных выборов в Палате представителей появилось 86 новых лиц, а в Сенате - 11. Речь Зеленского перед Конгрессом можно считать в том числе и обращением к ним. Выбивать из Палаты представителей новые ассигнования теперь, возможно, будет труднее - но Зеленский постарался.
"У нас есть артиллерия. Достаточно ли её? Не совсем, - сказал он под тихое бурчание некоторых конгрессменов. - Для того, чтобы российская армия полностью ушла, нам нужно больше пушек и снарядов".
Будущий спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти уже высказывал сомнения относительно выдачи администрации новых "чеков без суммы" на помощь Украине. А когда лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл во вторник сказал, что Украина остается приоритетом для его партии, некоторые республиканцы в Палате представителей ответили скептическими комментариями.
Сын бывшего президента, Дональд Трамп-младший, в среду написал в "Твиттере", что считает Зеленского "неблагодарной содержанкой на иностранных пособиях" - и такое отношение становится все более распространенным среди сторонников экс-президента с его лозунгом "Америка - прежде всего".
Владимиру Зеленскому не нужно, чтобы республиканцы считали помощь Украине своей наипервейшей задачей в следующем году. Но ему нужно, чтобы этот пункт не выпал вовсе из повестки, и именно эту цель он преследовал, прилетев на встречу на высшем уровне в Вашингтон.