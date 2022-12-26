Китай проводит "ударные учения" вокруг Тайваня. Пекин называет их ответом на провокацию
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Согласно данным министерства обороны Тайваня, Китай проводит одно из самых масштабных на сегодняшний день учений в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.
Тайваньские военные утверждают, что 71 самолет китайских ВВС, включая истребители и беспилотники, вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня.
В понедельник министерство обороны Тайваня заявило, что 43 китайских самолета пересекли так называемую срединную линию - неофициальный буфер, разделяющий две стороны внутри зоны противовоздушной обороны.
В ответ Пекин заявил, что в воскресенье провел "ударные учения" вокруг острова в ответ на провокацию со стороны Тайваня и США.
Китай рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, воссоединение с которой - вопрос времени. Тайвань настаивает, что является независимым государством, со своими конституцией, армией и избранным правительством.
В последние месяцы напряженность между двумя сторонами неуклонно растет.
В августе визит на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, самого высокопоставленного американского политика, посетившего Тайвань за последние 25 лет, вызвал явное неудовольствие в Пекине.
В ответ на этот визит Китай провел крупные морские учения вокруг Тайваня, а также заблокировал некоторые торговые операции с островом.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву тогда осудил действия Китая как крайне провокационные. Пекин никогда не обещал не применять силу для того, чтобы поставить Тайвань под свой контроль.
В вопросе о статусе Тайваня Вашингтону приходится соблюдать непростой баланс.
С одной стороны, США официально поддерживают политику "одного Китая" - это краеугольный камень их отношений с Пекином. США признают существование лишь одного китайского правительства и поддерживают официальные связи с Пекином, а не с Тайбэем.
При этом Вашингтон поддерживает тесные отношения с Тайванем и продает ему оружие в соответствии с принятым в 1979 году "Законом об отношениях с Тайванем", согласно которому США обязуются предоставить острову средства для самообороны.
В мае этого года президент США Джо Байден заявил, что Китай играет с огнем, угрожая Тайваню, и пообещал, что американские вооруженные силы вмешаются, если остров подвергнется нападению. Правда, позже представитель Белого дома заявил, что слова Байдена не означают изменения официальной американской позиции в отношении Китая и Тайваня.