Китай проводит "ударные учения" вокруг Тайваня. Пекин называет их ответом на провокацию

16 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В августе Китай также провел масштабные военные учения вокруг Тайваня

Согласно данным министерства обороны Тайваня, Китай проводит одно из самых масштабных на сегодняшний день учений в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Тайваньские военные утверждают, что 71 самолет китайских ВВС, включая истребители и беспилотники, вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня.

В понедельник министерство обороны Тайваня заявило, что 43 китайских самолета пересекли так называемую срединную линию - неофициальный буфер, разделяющий две стороны внутри зоны противовоздушной обороны.

В ответ Пекин заявил, что в воскресенье провел "ударные учения" вокруг острова в ответ на провокацию со стороны Тайваня и США.

Китай рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, воссоединение с которой - вопрос времени. Тайвань настаивает, что является независимым государством, со своими конституцией, армией и избранным правительством.

В последние месяцы напряженность между двумя сторонами неуклонно растет.

В августе визит на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, самого высокопоставленного американского политика, посетившего Тайвань за последние 25 лет, вызвал явное неудовольствие в Пекине.

В ответ на этот визит Китай провел крупные морские учения вокруг Тайваня, а также заблокировал некоторые торговые операции с островом.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву тогда осудил действия Китая как крайне провокационные. Пекин никогда не обещал не применять силу для того, чтобы поставить Тайвань под свой контроль.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайские самолеты регулярно залетают в зону действия ПВО Тайваня

В вопросе о статусе Тайваня Вашингтону приходится соблюдать непростой баланс.

С одной стороны, США официально поддерживают политику "одного Китая" - это краеугольный камень их отношений с Пекином. США признают существование лишь одного китайского правительства и поддерживают официальные связи с Пекином, а не с Тайбэем.

При этом Вашингтон поддерживает тесные отношения с Тайванем и продает ему оружие в соответствии с принятым в 1979 году "Законом об отношениях с Тайванем", согласно которому США обязуются предоставить острову средства для самообороны.