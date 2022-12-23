Аргентинский палач, читавший лекции во Франции, получил 15 лет

24 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во времена хунты Марио Сандоваль служил в полиции

Суд в Аргентине приговорил к 15 годам заключения бывшего полицейского Марио Сандоваля, который сорок лет назад, во времена военной диктатуры, служил в одном из самых печально известных пыточных центров страны.

69-летнего Сандоваля признали виновным в похищении и пытках студента Эрнана Абриаты, который придерживался левых взглядов, пропал в 1976 году и считается погибшим.

После падения хунты Сандоваль бежал из страны и поселился во Франции, где стал читать лекции в университете, однако в 2019 году Франция выдала его Аргентине.

Бывшего полицейского обвиняли в причастности к похищению и пыткам сотен активистов левого движения в период с 1976 по 1983 год, когда страной правили военные. Однако в суде было заслушано только одно дело - студента архитектурного института Эрнана Абриаты, которого полиция выволокла из дома в 1976 году и бросила в самый большую тайную тюрьму Аргентины, которая была устроена в Школе механиков ВМС Аргентины (ESMA). О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эрнану Абриате было 24 года, когда он сгинул в застенках тайной аргентинской тюрьмы

Считается, что через эту тюрьму прошло более 5 тыс. аргентинцев, выступавших против военной хунты. В живых осталось лишь около ста.

Заключенных допрашивали и пытали. Многих из них под конец накачивали наркотиками и сбрасывали с самолетов в океан.

По словам переживших ужасы заключения в тюрьме ESMA, Марио Сандоваль был одним из самых страшных палачей. Они говорят, что он любил привязывать заключенных к металлическим рамам кроватей и пытать их электрошокером для скота.

Через два года после того, как военные в Аргентине были отстранены от власти, Сандоваль перебрался во Францию. Там он устроился работать консультантом по вопросам обороны и безопасности, получил французское гражданство и в течение шести лет даже преподавал в качестве приглашенного лектора в Институте стран Латинской Америки при Сорбонне.

Лишь в 2008 году в лекторе Сандовале опознали бывшего полицейского, подозреваемого в похищениях и пытках сотен аргентинских активистов. После продолжительного судебного разбирательства Высший административный суд Франции постановил, что его можно экстрадировать на родину, поскольку преступления, в которых он обвиняется, были совершены еще до того, как он получил французское гражданство.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вдова Эрнана, Моника Диттмар, присутствовала на суде над его палачом

Суд над лектором-палачом начался в Буэнос-Айресе в сентябре этого года. Сандоваль до самого конца отрицал свою причастность к похищению и исчезновению Эрнана Абриаты и встретил приговор с каменным лицом.

Что касается пропавшего студента, то никаких новых подробностей о его судьбе суд не выяснил. Абриата был одним из примерно 30 тыс. аргентинцев, исчезнувших без следа во времена хунты.