Коронавирус: США хотят ограничить въезд туристам из Китая, где снимают запрет на поездки несмотря на эпидемию

час назад

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Автор фото, EPA

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничений на въезд в страну для прибывающих из Китая после того, как Пекин объявил о снятии в январе запрета на заграничные поездки для своих граждан, введенный, несмотря тревожную ситуацию с эпидемией ковида в стране.

Американские чиновники говорят, что ситуация с ковидом в Китае далека от прозрачной и число заражений там растет.

Меры по ужесточению контроля за въездом китайских граждан уже ввели Япония, Малайзия, Тайвань и Индия, а в среду к ним присоединилась и Италия, где объявили о планах по обязательной проверке на коронавирус для приезжающих.

В аэропорту Милана такие проверки уже идут, и как сообщила газета la Repubblica, на одном из приземлившихся на днях в аэропорту Мальпенса рейсов из Китая коронавирус был обнаружен у 52% пассажиров.

Италия очень сильно пострадала от вспышки коронавируса в 2020 году, причем один из главных мировых очагов инфекции, завезенной из Китая, находился как раз рядом с этим аэропортом.

"Научный подход"

В Пекине тем временем настаивают, что новые правила относительно коронавируса нужно вводить на "научной" основе.

Как сообщили ранее власти Китая, международные рейсы для граждан страны возобновятся 8 января, после чего на сайтах по продаже билетов была зарегистрирована бурная активность, и теперь многие страны опасаются, что к ним хлынет поток потенциальных носителей коронавируса.

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Как отметил один из американских чиновников, высказывание которого подхватили СМИ, в международном сообществе растут опасения по поводу продолжающихся вспышек заражения коронавирусом в Китае и отсутствия объективной статистики по этому вопросу.

В ответ представитель китайского МИДа Ван Вэньбин не преминул обвинить Запад и его СМИ в "нагнетании страха" и "искажении китайской политики по борьбе с ковидом".

По его словам, реакция других стран на принимаемые в Китае решения должна быть "научно обоснованной и пропорциональной", и "не препятствовать нормальному взаимодействию между людьми".

Ван Вэньбин призвал "приложить совместные усилия к обеспечению безопасного пересечения границ, стабильности глобальных промышленных поставок и продвижению экономического восстановления и роста".

Между тем, настоящее число новых случаев заражения ковидом и смертей от него в Китае остается под вопросом, поскольку чиновники перестали публиковать соответствующую статистику.

При этом по поступающих из Китая сведениям из неофициальных источников, многие больницы страны переполнены, и смертность среди пожилых людей значительно возросла.

По официальным же данным за прошлую неделю в Китае регистрировалось около 4 тыс. случаев заражения ковидом в день и незначительное число смертей.

До отмены ограничений на поездки гражданам Китая в категорической форме рекомендовалось не ездить за границу, а групповые поездки были официально запрещены.

Уже через полчаса после того, как было объявлено о снятии ограничений, сайты бюро путешествий зарегистрировали десятикратный по сравнению с декабрем прошлого года рост поиска пунктов назначения. Самыми популярными направлениями были Макао, Гонконг, Япония, Таиланд и Южная Корея.

Соединенные Штаты по-прежнему требуют от всех прибывающих иностранцев предъявить справку о полной вакцинации от ковида.