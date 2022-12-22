Рубль падал несколько дней. Что сделало его слабее?

54 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Российский рубль, который на протяжении нескольких месяцев демонстрировал непривычную для себя стабильность, в декабре пережил резкий обвал. Начав заметно слабеть в конце прошлой недели, в четверг утром рубль подешевел до апрельского уровня по отношению к европейской и американской валютам, но к вечеру развернулся.

Больше полугода российская валюта показывала низкую волатильность, торгуясь вокруг отметки в 60 рублей за доллар. Несмотря на беспрецедентные западные санкции против России из-за ее агрессивного вторжения в Украину, в мае рубль начал укрепляться, а в конце июня поставил рекорд, когда доллар и евро на Мосбирже опустились до минимальных значений за семь лет.

Еще на прошлой неделе аналитики утверждали, что причин для резкого ослабления российской валюты не видят, а президент России Владимир Путин, проводя заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, похвастался, что рубль "стал одной из самых сильных валют мира с начала года".

Однако уже вечером 15 декабря (в день выступления Путина) торги на Мосбирже закрылись на уровне 64,35 рубля за доллар, а на следующий день доллар вырос еще на 30 копеек. Сразу после выходных в понедельник, 19 декабря, рубль ускорил падение - впервые с мая доллар торговался выше 66 рублей, а евро преодолел отметку в 70 рублей.

Утром в четверг курсы евро и доллара по отношению к рублю достигли уже апрельских значений - курс евро на Московской бирже впервые с 27 апреля превысил отметку 77 рублей, а доллар впервые с 29 апреля поднялся выше 72 рублей. С начала декабря российская валюта уже уступила американской 16%.

К вечеру четверга рубль развернулся и перешел к уверенному росту к доллару и евро после апрельских минимумов. Как выразился эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, произошла коррекция "мощного восходящего движения последних недель", хотя еще до середины торгового дня на Мосбирже рубль продолжал дешеветь.

Что же стало причиной такого пике?

Сокращение экспортной выручки, сезонный рост импорта, бюджетные расходы

Как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, дешевеющий рубль во второй половине декабря стал сюрпризом для рынка - ведь обычно на этот период приходятся налоговые выплаты, и экспортеры увеличивают предложение иностранной валюты, чтобы повысить свою рублевую ликвидность для налоговых транзакций.

Но, похоже, в этом году валютное предложение оказалось слабым, констатирует Орлова. Это может быть связано с падением цен на российскую нефть и опасениями по поводу объемов ее экспорта.

Именно высокие цены на нефть и сохранение прежних объемов экспорта были главными факторами, которые фундаментально поддерживали крепкий курс рубля.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в Европу и потолок цен в 60 долларов за баррель от G7.

В первую неделю эмбарго, по оценкам агентства Блумберг, морской экспорт сырой нефти из России сократился более чем вдвое. Само агентство, правда, призывает с осторожностью относиться к недельным данным, потому что они могут искажать общую картину из-за случайных факторов.

"Пока рано говорить об устойчивом снижении, но уже можно говорить о том, что санкции не проходят бесследно", - уверен эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Что касается цены на нефть, то в среднем в декабре российская марка нефти Urals стоила на 10 долларов дешевле, чем в среднем в ноябре (56 против 66 долларов за баррель). При этом Urals продается с рекордным 35-долларовым дисконтом к Brent.

По оценкам ценового агентства Argus, падение цены на Urals в большей степени связано с отсутствием спроса на российскую нефть в Европе после введения эмбарго ЕС, чем с вступлением в силу потолка цен от G7.

Еще одним фактором ослабления рубля, по мнению аналитиков, могут быть повысившийся спрос на иностранную валюту и наращивание импорта, характерное для предновогоднего периода. К тому же в конце года традиционно увеличиваются бюджетные расходы, что также давит на рубль.

Некоторые аналитики предполагают, что на рынок могут оказывать влияние и единичные крупные сделки с валютой. Аномальную активность заметили, в частности, эксперты "Локо-инвеста" и "Тинькофф Инвестиций".

Что дальше?

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в любом случае тенденция ослабления рубля в ближайшее время продолжится.

Затормозить ее может наступление налогового периода, однако затем снижение, скорее всего, продолжится, отмечает основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.

"Главным фактором ослабления рубля остается снижение торгового профицита, но давление на рубль также оказывают и спекулятивные операции. В четверг продажи валюты компаниями-экспортерами могут усилиться в преддверии пика налогового периода в понедельник", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург".