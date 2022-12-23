Пожар в доме престарелых в Кемерово: 13 погибших, семь пропавших без вести
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Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово может превысить 20 человек.
На данный момент, по данным МЧС России, извлечено 13 тел, еще семь человек числятся пропавшими без вести.
Пожар вспыхнул ночью. Двухэтажное деревяное здание, оборудованное под приют для престарелых на Таврической улице Кемерова, выгорело почти полностью.
Как передает корреспондент Интерфакса с места пожара, от здания остался остов первого этажа с металлическим профлистом, второй этаж полностью выгорел.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительного котла.
Сколько всего человек находилось в сгоревшем здании, пока неизвестно. Пресс-служба Кузбасского центра медицины катастроф подтверждает информацию спасателей о 13 погибших и сообщает о шести пострадавших.
"Всего помощь оказана шести пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения лёгкой степени, они определены на амбулаторное лечение, два человека с ожогами госпитализированы в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.