Пожар в доме престарелых в Кемерово: 13 погибших, семь пропавших без вести

23 декабря 2022, 23:12 GMT Обновлено 12 минут назад

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Автор фото, Russia Emergencies Ministry/TASS

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово может превысить 20 человек.

На данный момент, по данным МЧС России, извлечено 13 тел, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Пожар вспыхнул ночью. Двухэтажное деревяное здание, оборудованное под приют для престарелых на Таврической улице Кемерова, выгорело почти полностью.

Как передает корреспондент Интерфакса с места пожара, от здания остался остов первого этажа с металлическим профлистом, второй этаж полностью выгорел.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительного котла.

Сколько всего человек находилось в сгоревшем здании, пока неизвестно. Пресс-служба Кузбасского центра медицины катастроф подтверждает информацию спасателей о 13 погибших и сообщает о шести пострадавших.