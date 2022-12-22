Сотрудник разведки Германии арестован по подозрению в шпионаже в пользу России

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотрудника германской БНД подозревают в передаче инфомации Москве в этом году

Власти Германии сообщили о аресте сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) по подозрению в шпионаже в пользу России.

Подозреваемый, чье полное имя, в соответствии с немецким законодательством, раскрывается лишь частично - Карстен Л., был арестован в Берлине по делу о возможной государственной измене.

Власти обыскали его квартиру и рабочее место, а также жилище еще одного человека.

Глава БНД Бруно Каль сказал, что раскрытие подробностей этого дела может сыграть на руку Москве.

"В случае с Россией мы имеем дело с актором, отличающимся беспринципностью и готовностью применять насилие, и мы должны принимать это во внимание. Каждая разглашенная деталь этой операции даст противнику преимущество в намерениях нанести ущерб Германии", - сказал Каль.

Карстен Л. был заключен под стражу в четверг, на следующий день после его ареста в столице Германии. Также были проведены обыски в бывшей штаб-квартире BND в Пуллахе недалеко от Мюнхена.

Карстена Л. подозревают в том, что в этом году он передал России информацию, которую получил благодаря своей профессиональной деятельности. Федеральные прокуроры не уточнили, было ли это до или после вторжения России в Украину.

Согласно веб-сайту журнала Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц был проинформирован о ситуации несколько недель назад, а 16 декабря был выдан ордер на арест подозреваемого.