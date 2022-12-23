Татарстан переименует своего президента в "раиса". Кремль требовал называть его главой

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Maxim Shemetov/TASS

Госсовет Татарстана принял поправки к республиканской конституции, согласно которым должность главы региона будет называться не президент, а "раис" (глава). Этого требует федеральное законодательство, но регион до сих пор уклонялся от переименования должности, а вчера профильный комитет Госсовета отказался поддерживать похожий законопроект.

С инициативой внести поправки в главы 2 и статью 89 республиканской Конституции выступил на заседании Госсовета Татарстана председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, сообщает издание "Татар-информ". Согласно поправкам, высшее должностное лицо Татарстана предлагается именовать "глава - раис республики Татарстан".

В арабском языке слово "раис" происходит от слова голова и означает вождя, лидера, руководителя.

Хабибуллин уточнил, что предложенное наименование будут действовать только для вновь избранного руководителя республики. Это значит, что название должности действующего президента Рустама Минниханова сохранится до 2025 года, когда истечет срок его полномочий.

Минниханов в пятницу присутствовал на заседании Госсовета. Он рекомендовал депутатам поддержать эту инициативу. "Считаю, что, может быть, не идеально, но та конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет нам двигаться вперед. Понятно, что не всегда бывает так, как желаешь, но мы находим какие-то пути", - сказал он (цитата по "Татар-информ").

Еще вчера ситуация обстояла иначе и власти Татарстана явно сопротивлялись переименованию должности президента республики.

Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству рекомендовал отозвать поправки в конституцию региона, согласно которым президент республики должен был именоваться главой. Соответствующий законопроект был внесен в республиканский парламент ранее на этой неделе.

В федеральном законодательстве эта норма была окончательно закреплена в конце прошлого года, когда Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах федерации. В соответствии с документом высшее должностное лицо субъекта именуется главой и не может называться президентом.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Противостояние татарских элит с Кремлем за свой особый статус длится не один год. Оно началось еще в годы полпредства Сергея Кириенко в Приволжском федеральном округе, которому необходимо было убедить политических тяжеловесов из Татарстана и Башкортостана - Минтимера Шаймиева и Муртазу Рахимова привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

После назначения Кириенко в администрацию президента, где он курирует внутреннюю политику, Казань продолжила споры с федеральным центром - и не только о наименовании должности главы региона, но и о договоре о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, а также добровольном изучении национальных языков.

Переименование высших должностей в регионах началось больше десяти лет назад с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова. Тогда был установлен срок на изменение всех региональных конституций до 2015 года. Татарстан получил отсрочку до 2016 года, поскольку у республики был договор о разграничении полномочий с федеральным центром. Однако после того, как договор прекратил свое действие, Кремль отказался его пролонгировать.

Взамен Кремль обещал, что Казань сможет сохранить наименование должности президента до 2020 года - когда истекал очередной срок полномочий руководителя республики Рустама Минниханова. В сентябре 2020 года он снова переизбрался на эту должность.

В июле этого года стало понятно, что больше Кремль ждать не готов. Тогда Владимир Путин подписал указ об изменении состава Госсовета России. Рустам Минниханов именовался там главой Татарстана.