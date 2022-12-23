Активистку Дарью Полюдову приговорили к девяти годам. Это ее третий срок

час назад

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Автор фото, DARYA POLYUDOVA/FACEBOOK

Основательницу движения "Левое сопротивление" Дарью Полюдову приговорили к девяти годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Полюдова уже отбывает срок по другому обвинению, ей оставалось провести в заключении три года.

Новый приговор активистке вынес 2-й Западный окружной военный суд. Он согласился с версией обвинения о том, что созданное Полюдовой "Левое сопротивление" является экстремистским сообществом. При этом в настоящий момент в реестре экстремистских организаций минюста такой организации нет.

Помимо создания экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) суд признал активистку виновной в двух эпизодах оправдания терроризма из-за постов 2019 года на странице движения (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

В сроке учли предыдущий приговор Полюдовой - шесть лет, назначенные ей в 2021 году, пишет "Медиазона" (объявлена в России "иностранным агентом").

Полюдова известна как первая в России фигурантка уголовного дела, возбужденного по статье о призывах к сепаратизму (статья 280.1 УК РФ). Такое обвинение ей предъявили в 2014 году за попытку провести в Краснодаре "Марш за федерализацию Кубани".

Обвинение за обвинением

Полюдова начала заниматься политическим активизмом в Новороссийске, где организовывала акции "Стратегии-31". Из-за постоянных задержаний и увольнений Полюдова вынуждена была переехать в Краснодар, а позднее - в Москву.

Она выходила на пикеты в поддержку украинских и крымскотатарских политзаключенных, в поддержку фигурантов "московского дела" и дела "Сети" (признана в России террористической и запрещена), против строительства мусорного полигона в Шиесе и строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.

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В 2017 году Полюдова освободилась из колонии-поселения, где пробыла два года по обвинению в призывах к сепаратизму, и создала "Левое сопротивление". В описании движения на странице "ВКонтакте" говорилось, что оно "выступает против угнетателей-капиталистов за всех угнетенных, за власть трудящихся". Участники движения выходили на пикеты и раздавали листовки.

В январе 2020 года Полюдову снова арестовали по обвинению в призывах к сепаратизму - на этот раз за одиночный пикет, на котором активистка стояла с плакатом "Курилы, хватит кормить Москву! Да здравствует Дальневосточная республика!"

Кроме того, ей предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма из-за перепоста сообщения о чеченском полевом командире Шамиле Басаеве.

Обвинение в призывах к сепаратизму с Полюдовой в итоге сняли из-за смягчения статьи 280.1 УК РФ, однако в сентябре 2020 года активистке, которая к тому моменту уже более полугода находилась в СИЗО, предъявили новое обвинение.

ФСБ усмотрела оправдание терроризма в ее высказываниях о Евгении Манюрове, который в декабре 2019 года открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Позднее это обвинение переквалифицировали на статью о призывах к экстремизму.

В мае 2021 года по обвинению в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму Полюдову приговорили к шести годам колонии.