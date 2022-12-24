В Париже второй день продолжаются беспорядки после убийства курдов

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Представитель курдского демократического центра во Франции заявил, что французские власти "снова не смогли защитить" живущих в их стране курдов.

В центре Парижа продолжаются беспорядки после убийства трех курдов в минувшую пятницу.

Участники беспорядков опрокидывают стоящие не улицы машины, несколько машин было подожжено. Протестующие бросают в полицейских камни и другие предметы, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

Сотни представителей курдского сообщества во Франции, возмущенные убийством трех курдов, собралась в субботу на Площади Республики в центре Парижа. Изначально участники акции протеста намеревались выступить с осуждением убийства, которое предположительно было совершено на почве расовой ненависти. Однако акция протеста довольно быстро вылилась в беспорядки.

Днем ранее попытка представителей сообщества курдов выразить возмущение по поводу произошедшего также закончилась беспорядками и столкновениями с полицией. Протестующие переворачивали мусорные контейнеры и ресторанные столики. В ходе столкновений полицейские применили слезоточивый газ, протестующие кидали в них камни.

Автор фото, Getty Images

Ранее Курдский демократический центр во Франции осудил атаку. Представитель центра заявил, что французские власти "снова не смогли защитить" живущих в их стране курдов.

Одна женщина и двое мужчин были убиты в пятницу около здания, где находится курдский культурный центр, а также ресторан с национальной кухней. Как выяснилось позже? все трое погибших были курдами.

Еще три человека были ранены. В них стрелял 69-летний житель Парижа, он был задержан вскоре после нападения. При задержании он не оказал сопротивления полицейским, и они смогли забрать у него оружие.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Участники беспорядков опрокидывают стоящие не улицы машины

Предположительно, основным мотивом нападения могла быть расовая ненависть, уточняют в полиции французской столицы. Нападавший недавно вышел из тюрьмы, где он отбывал срок после нападения в прошлом году на центр для беженцев. Сам задержанный назвал себя "расистом, который ненавидит иностранцев".

Погибшая при нападении женщина была одной из активных участниц курдского движения за права женщин, еще один из убитых был художником, получившим политическое убежище во Франции.

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