Обстрел центра Херсона: 10 человек погибли, десятки ранены

49 минут назад

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Автор фото, Getty Images

По меньшей мере 10 человек погибли в результате обстрела Херсона российскими военными утром в субботу, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. Еще 58 человек ранены, из них 18 находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Херсонская областная прокуратура сообщала о восьми погибших.

"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, административные здания и автотранспорт", - сообщила прокуратура.

Автор фото, Getty Images

По данным местных властей, под обстрел попали в том числе рынок и торговый центр. В результате обстрела загорелись шесть машин.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины считают, что город обстреливали из реактивных систем залпового огня "Град".

Автор фото, Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии последствий обстрела центра Херсона.

"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия", - написал Зеленский.

Российские власти произошедшее никак не комментировали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В результате обстрела повреждены жилые дома

Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич заявил, что за прошедшие сутки российские войска 74 раза обстреляли Херсонскую область.

Херсон, захваченный российскими военными в марте, был освобожден украинской армией в начале ноября.

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