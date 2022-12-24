Солист британской группы Faithless Макси Джаз умер в возрасте 65 лет

час назад

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Автор фото, Redferns

Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (настоящее имя - Максвелл Фрейзер) скончался в ночь на субботу в своем доме на юге Лондона.

"Мы с болью в сердце сообщаем, что прошлой ночью Макси мирно скончался во сне. Посылаем любовь всем вам, кто разделял наше музыкальное путешествие. Берегите друг друга", - написала бывшая участница группы Систер Блисс (Айала Бентовим) в "Твиттере".

В 90-е Faithless завоевали популярность такими хитами, как God Is A DJ, We Come 1 и Insomnia, попавшими на первые строчки хит-парадов в Британии и по всему миру.

"Он [Макси Джаз] был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он также был прекрасным человеком, у которого было время для всех, и мудрость, которая была одновременно глубокой и доступной. Работать с ним было честью и, конечно, настоящим удовольствием", - говорится в сообщении в "Инстаграме" музыканта.