Рождество в Британии: Карл III и архиепископ Кентерберийский призывают Россию остановить войну и напоминают о победе света над тьмой

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королевская семья возобновила прерванную пандемией традицию встречать Рождество в фамильном поместье Сандрингем

Король Карл III, приняв вместе с семьей участие в рождественской службе в поместье Сандрингем, обратился к британцам c рождественским поздравлением, напомнив о том, что свет, преодолевающий тьму, обязательно воссияет. В свою очередь архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в проповеди на Рождество Христово вспомнил о своем визите в Украину и призвал Россию остановить войну.

Королевская семья впервые с 2019 года провела Рождество в Сандрингеме. Сегодняшний праздник встречают три ее поколения - король, королева-консорт Камилла, принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт, их дети. Также на празднике были другие особы королевских кровей.

На семейном торжестве не было принца Эндрю, в позапрошлом году освобожденного от королевских обязанностей в связи со скандалом вокруг его дружбы с Джеффри Эпштейном.

Над поместьем в воскресенье снова развевался королевский штандарт.

Король с семьей прошли из поместья в церковь около 11 утра. Ради этого момента некоторые из сотен приехавших к воротам усадьбы людей провели там всю ночь с субботы на воскресенье.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Принц и принцесса Уэльские с детьми общаются с подданными

После 45-минутной службы король, королева-консорт, а также принц и принцесса Уэльские пообщались с некоторыми из пришедших к поместью .

Король Карл III впервые принял у себя членов королевской семьи на Рождество в соответствии с традицией. Его мать, королева Елизавета II, проводила рождественский прием в Сандрингеме 32 раза, но в 2020-м и 2021-м году была вынуждена его отменить из-за пандемии COVID-19.

В три часа дня (или шесть вечера по московскому времени) было обнародовано обращение короля Карла III к нации, записанное 13 декабря из часовни Святого Георга, где в сентябре похоронили королеву.

О чем говорили король и архиепископ Кентерберийский

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Первая рождественская речь короля Карла III

Королевское обращение на Рождество - традиция, заложенная 90 лет назад, в 1932 году, прадедом Карла III Георгом V не без помощи основателя Би-би-си, сэра Джона Рита.

Первое рождественское обращение Карла III к нации в качестве монарха было посвящено солидарности и состраданию.

Король поблагодарил британцев за "любовь и симпатию", которые подданные выразили королевской семье после смерти Елизаветы II.

"Я особенно хочу выразить благодарность всем тем невероятно добрым людям, которые жертвуют продукты, деньги или свое время для поддержки тех, кто нуждается в этом больше всего. Наши церкви, синагоги, мечети, храмы и гурдвары снова вместе кормят голодных", - сказал король.

"Такая искренняя солидарность, воплощение принципа о любви к ближнему как к самому себе, очень вдохновляет", - добавил Карл III.

Духовный лидер Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в своей рождественской проповеди говорил о покойной Елизавете II, росте цен из-за рекордной инфляции в Британии и о войне в Украине.

Он призвал Россию и Южный Судан остановить войны с соседями: "Мир наблюдает, ему не все равно, и правители будут призваны к ответу по справедливости".

"Даже когда мир забывает и отворачивается от несправедливости и страданий, не обращает внимания на войну, Господь через Иисуса присутствует в нем... Бог не оставляет нас", - сказал архиепископ.