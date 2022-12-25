В окрестностях Ливерпуля ищут преступника, открывшего огонь по гостям паба на Рождество

21 минуту назад

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Автор фото, PA Media

Полиция английского графства Мерсисайд разыскивает мужчину, обстрелявшего паб в городе Уолласи в канун Рождества. Его единственной жертвой стала 26-летняя женщина, встречавшая праздник с сестрой и друзьями.

Следователи еще устанавливают обстоятельства произошедшего.

По официальной версии, около 23:50 в рождественский сочельник неизвестный открыл огонь по людям, стоявшим у входа в паб Lighthouse в районе Уолласи-Вилладж, а через несколько минут с парковки паба выехала машина темного цвета, возможно "мерседес" S-класса.

Сейчас полицейские разыскивают водителя этого автомобиля. В районе паба ведется усиленное патрулирование.

Одна из пуль попала в голову 26-летней женщине. Она скончалась в больнице.

Также было ранено четверо мужчин. Состояние одного из них характеризуется как тяжелое.

Подпись к фото, Паб Lighthouse, в котором произошла стрельба

"Ход расследования будет сильно зависеть от того, какую информацию мы получим от общественности, и я призываю всех, у кого есть какая-то полезная информация, связаться с нами, чтобы мы смогли наказать ответственных за это ужасающее убийство молодой женщины в канун Рождества", - заявила на пресс-конференции заместитель шефа полиции графства Дженни Симс.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, На месте стрельбы работают эксперты

Владельцы паба Lighthouse заявили, что совершенно шокированы произошедшим, и назвали нападение трагедией, не поддающейся описанию.

В прошлом году в графстве Мерсисайд, которое находится рядом с Ливерпулем, произошло несколько громких убийств с применением огнестрельного оружия. Правительство инициировало региональную программу по борьбе с вооруженными нападениями, выделив нанее 350 тыс. фунтов.

Среди убитых в графстсве в прошлом году была девятилетняя Оливия Прэтт-Корбел. Она была убита в своем доме, где пытался скрыться мужчина, которого преследовал вооруженный человек.