Минобороны России сообщило о новой атаке на аэродром в Энгельсе

час назад

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Автор фото, Maxar Technologies/Handout via REUTERS Подпись к фото, Авиабаза в Энгельсе неоднократно использовалась для нанесения ракетных ударов по Украине. На фото - бомбардировщик готовится к взлету с аэродрома 3 декабря этого года

На аэродром стратегической авиации Энгельс в Саратовской области второй раз за месяц была совершена атака с использованием беспилотника, следует из заявления российского министерства обороны. По его данным, погибли трое военных. Украина пока не комментирует ситуацию.

В ночь на понедельник появились сообщения очевидцев о взрыве (или взрывах) вблизи аэродрома в городе Энгельсе, где расположена авиабаза ВКС России и, согласно открытым данным, находятся стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.

Утром было опубликовано заявление министерства обороны России, согласно которому над аэродромом был сбит украинский беспилотник.

"26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат", - сказано в сообщении.

Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения в результате падения обломков беспилотника, заявили в минобороны. Незадолго до этого о трех погибших военных написал телеграм-канал Baza.

Авиационная техника повреждений не получила, утверждают в российском минобороны.

Это уже вторая атака на авиабазу стратегической авиации в Энгельсе за месяц.

5 декабря российские военные заявляли о перехвате украинских беспилотников, направленных на два российских аэродрома стратегической авиации - в Саратовской и Рязанской областях. На военном аэродроме Дягилево под Рязанью тогда погибли трое военнослужащих.

Минобороны России утверждало, что целью атак 5 декабря было выведение из строя российских самолетов дальней авиации "реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства". Военные телеграм-каналы уточняли, что для ударов по аэродромам в глубоком российском тылу могли быть использованы советские разведывательные беспилотники Ту-141 "Стриж".

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Украинские власти не брали на себя ответственность за происшествия на аэродромах в Энгельсе и Дягилево. Самолеты дальней авиации используются для нанесений ракетных ударов по Украине, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин еще до заявления министерства обороны написал в своем телеграм-канале, что "никакой угрозы для жителей абсолютно нет". "Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны", - заявил он, пригрозив уголовной ответственностью за распространение "заведомо ложной информации". Аналогичное заявление губернатор делал и утром 5 декабря.

Baza писала, что ночью в Энгельсе в районе аэродрома звучали сигналы воздушной тревоги, а местные жители сообщали, что был слышен взрыв. Площадь пожара после взрыва составила 120 квадратных метров, утверждал телеграм-канал.