Аресты после пожара: что известно о приюте в Кемерово, где погибли 22 человека

19 минут назад

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Автор фото, Maxim Kiselev/TASS Подпись к фото, Андрей Смирнов (слева) и Роман Плет

Центральный районный суд города Кемерово в понедельник отправил в СИЗО Андрея Смирнова, пастора местной религиозной группы и организатора частного приюта для бездомных, где в ночь на субботу при пожаре погибли 22 человека, а также арестовал пожарного инспектора Романа Плета. Би-би-си рассказывает, что известно о Смирнове и его приюте.

Инспектора Плета обвиняют в халатности, а пастора Смирнова - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В суде Смирнов признал вину и сказал, что сожалеет о случившемся. Пожарный инспектор вину не признает.

Пожар в частном доме, где находился приют для бездомных и наркозависимых, вспыхнул ночью 24 декабря. Двухэтажное деревяное здание, оборудованное под ночлежку и приют для бездомных на Таврической улице в городе Кемерово, выгорело почти полностью - от здания остался остов первого этажа с металлическим профлистом.

После разбора завалов число погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть человек пострадали, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами.

Следственный комитет называл возможной причиной пожара неисправность отопительного котла. "Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял", - говорилось в пресс-релизе СКР.

СКР возбудил уголовные дела по трем статьям - по ч .3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

31-летнему Смирнову предъявлено обвинение по третьей из этих статей, предусматривающей наказание до 10 лет колонии. Что о нем известно?

Автор фото, TASS Подпись к фото, Двухэтажный дом, где размещался открытый Смирновым приют, сгорел дотла

"Дом милосердия"

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Смирнов - пастор религиозной группы "Евангельская христианская церковь". Она действует в городе Гурьевске - 150 км от Кемерово. Он, как следует из открытых источников, также индивидуальный предприниматель - занимался клининговыми услугами и держал магазин с кормами для животных на окраине Кемерово на Таврической улице.

В том же доме, где и магазин, Смирнов несколько лет назад организовал частный приют, который называл "ребцентром" (реабилитационным центром) и "домом милосердия" - для бездомных, наркозависимых и других людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По данным следствия, Смирнов арендовал дом у местной предпринимательницы - в договоре аренды было указано, что он отвечает за пожарную безопасность. Хозяйка дома рассказывала СМИ, что Смирнов собирался его выкупить. Это подтверждал в проповедях, видеозаписи которых выложены в соцсети, и сам Смирнов - он говорил, что собирается вместе с единоверцами "летом купить недорогой домик под ребцентр".

Автор фото, 2gis.ru

В суде он уточнил, что рассчитывал приобрести другой дом, который соответствовал требованиям безопасности, но сделка буксовала из-за финансовых проблем.

Следствие в суде заявило, что приют был организован без заключения договоров и уставных документов - по его версии, "ради прибыли". Издание NGS42.RU в трансляции из суда сообщило, что, по версии следствия, пастор якобы распоряжался банковскими картами постояльцев.

Адвокат пастора и сам владелец сгоревшего приюта заявили в суде, что все контролирующие и проверяющие органы знали о работе приюта. По их словам, в него "сдавали" людей сотрудники полиции и больниц, пишет NGS42.RU.

Смирнов рассказал, что в доме содержались бездомные, которых он собирал сам и которых ему привозили полицейские с Заводского и Рудничного районов города Кемерово. "Привозили, просили, уговаривали, - цитирует издание адвоката. - Привозили из полиции, из ФСИН, то есть освободившихся из мест лишения свободы, которым буквально некуда было [идти]. Там были безногие. Он оказывал помощь, организовывал питание, ночлег. Буквально все это было на нем [Смирнове]".

Еще Смирнов в суде говорил, что бездомных он лично "поднимал с теплотрасс и помоек". Он также заявил, что лично знал большую часть своих постояльцев - "отмывал, отбривал, восстанавливал им документы". Его адвокат добавил, что в приют привозили также бездомных из кемеровских больниц, среди них были безногие (это подтверждают свидетели). Он организовывал им питание и ночлег.

"Знали контролирующие органы"

По первоначальной версии СКР, причиной пожара мог быть неисправный угольный котел, но уже в воскресенье сообщалось, что пожарные рассматривают версию и о неисправной электропроводке. Смирнов в суде сказал, что человек, который отвечал за работу котла - алкоголик, курил в помещении.

Кузбасское издание "Сибдепо" еще в октябре 2021 года рассказывало о проблемах, возникших у этого приюта в связи с постом в соцсетях одной из бывших его сотрудниц. Она утверждала, что постояльцы якобы живут в антисанитарных условиях. Другая сотрудница приюта в разговоре с изданием отрицала антисанитарию.

Адвокат в суде заявил, что о деятельности приюта "знали контролирующие органы". Прокуратура планировала провести проверку в 2023 году. Пожарный инспектор Плет сказал в суде, что уже приходил с проверкой (в декабре), но не смог попасть в дом.

О деятельности евангельских христиан в Кемерово и официально зарегистрированной ими общественной организации "Доброе дело", одним из координаторов которой был Смирнов, также должно было быть известно - ведь члены религиозной группы посещают заключенных и кормят малоимущих в Кемерово. Смирнова даже показывали в сюжете Общественного российского телевидения об одной из таких благотворительных акций.

Организация сообщала в соцсетях, что ее цель - "помочь слабому, накормить голодного, приютить бездомного". И предлагала помощь "многодетным малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам и людям попавшим в трудную жизненную ситуацию" - в том числе, страдающим наркозависимостью и освободившимся из мест лишения свободы.

"Нас вежливо попросили оттуда убраться, мы переехали в другой дом"

Адрес приюта на Таврической улице в соцсетях Смирнова, "Церкви евангельских христиан" и организации "Доброе дело" не назывался. Но о том, как был устроен приют, Смирнов рассказывал на проповеди в своей церкви в одноэтажном доме в Гурьевске 18 декабря, то есть за несколько дней до пожара (видеозаписи своих проповедей он выкладывал в соцсетях).

По его словам, несколько лет назад он нашел другое место для cвоего первого "ребцентра", но там в первый же день сгорела "угарка". "Мы привезли двоих людей, оставили их в ребцентре, и я уехал в Междуреченск на конференцию. На следующей день мне звонят и говорят: дом горит. Оказалось, это не дом горел, а котельная - печка накалилась, а воды в отоплении не было. Хорошо, хоть дом не сгорел. Потом нас вежливо попросили оттуда убраться, мы переехали в другой дом, с другого дома нас тоже выгнали, и по сей день нас выгоняют с места на место… Сейчас дом нашли".

Смирнов в своих проповедях объяснял это тем, что ранее тоже страдал наркозависимостью и ему негде было жить - эту информацию подтверждает приговор суда в Кемеровской области, которым полный тезка Смирнова в 2013 году был оштрафован за мелкую кражу. Впоследствии ему удалось справиться с проблемами, он завел семью (у него трое несовершеннолетних детей) и стал пастором протестантской религиозной группы.