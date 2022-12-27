Эскалация в Косово: Сербия привела войска в полную боевую готовность

48 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Этнические сербы, составляющие большинство на севере Косова, недавно устроили массовые протесты против правительства в Приштине

Сербская армия находится на "самом высоком уровне боеготовности" после нескольких недель эскалации напряженности между Сербией и Косово. Об этом заявили сербские военные.

Президент Александр Вучич заявил, что примет все меры для защиты народа и сохранения Сербии.

Отношения между Белградом и Приштиной снова накалились после сообщений в СМИ о том, что Приштина готовит "нападение" на районы проживания этнических сербов на севере Косово.

Правительство в Приштине никак не прокомментировало эти утверждения, однако ранее оно обвиняло сербского лидера в том, что он ведет свою игру, направленную на разжигание неприятностей.

Европейский Союз вновь пытается выступить в роли посредника.

ЕС призывает к "максимальной сдержанности и немедленным действиям" и предлагает лидерам Сербии и Косово "лично способствовать политическому решению".

В последнее время отношения между правительством в Приштине и этническими сербами, населяющими север страны, заметно охладели.

На днях Сербия перебросила новые войска к границе с Косово после противоречивых сообщений об инциденте со стрельбой, по счастью обошедшемся без жертв. В сообщениях из Белграда утверждалось, что нападению подверглись этнические сербы, но косовские власти отвергли эти заявления.

Тем не менее, Сербия, похоже, использовала эти сообщения для того, чтобы оправдать усиление своего военного присутствия на границе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Кососв по-прежнему находится около 3700 натовских миротворцев

НАТО, чьи миротворцы все еще находятся в Косово, призвала обе стороны избегать провокаций. На протяжении многих лет натовские миротворцы играли решающую роль в обеспечении мира.

Европейский союз, чья специальная миссия по поддержанию правопорядка также работает в Косово, предупредил, что не потерпит нападений на полицейских ЕС или преступных действий.

На прошлой неделе премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что "мы действительно находимся на грани вооруженного конфликта", и обвинила Приштину в односторонних действиях.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

10 декабря, после ареста бывшего офицера полиции, подозреваемого в нападении на косовских военных, этнические сербы на севере Косово начали устанавливать блокпосты.

Когда премьер-министр Косова Албин Курти призвал их демонтировать, начались протесты, собравшие тысячи человек. Их участники обвинили Курти в открытых угрозах в их адрес. Белград попросил миссию НАТО допустить сербские силы в этот район, но альянс отказался, вместо этого усилив собственное присутствие в этом районе.

Около 600 этнических сербов уволились из полиции Косова в ноябре из-за планов по замене сербских автомобильных номерных знаков на местные. При посредничестве ЕС удалось достичь соглашения, в результате которого Косово отказалось от обещанных штрафов за сербские номера, а Сербия согласилась прекратить регистрацию новых автомашин в Косово.