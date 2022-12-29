Смерти 18 детей в Узбекистане связали с приемом индийского лекарства от кашля

19 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Индия производит треть всех лекарств в мире, в основном в виде непатентованных препаратов

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что 18 детей умерли после употребления сиропа от кашля, выпущенного индийским производителем лекарств Marion Biotech.

Как сообщили в министерстве, согласно предварительным тестам, партия лекарства содержала токсичное вещество этиленгликоль.

По словам чиновников, детям давали сироп "Док-1 макс" без рецепта врача и в дозировке, превышающей рекомендованную.

В заявлении узбекского ведомства от 27 декабря говорится, что таблетки и сироп "Док-1 макс" продаются в стране с 2012 года.

"Установлено, что умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали данный препарат в домашних условиях в течение 2-7 дней, 3-4 раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей", - говорится в сообщении министерства.

В заявлении не уточняется, о каком временном отрезке идет речь. 23 декабря Служба мониторинга Би-би-си со ссылкой на новостной сайт Gazeta.uz сообщила, что узбекские власти расследуют сообщения о смерти 15 детей в Самаркандской области за последние два месяца после приема сиропа от кашля, произведенного в Индии.

26 декабря новостной сайт Podrobno.uz сообщил, что 21 ребенок - 15 из них в возрасте до трех лет - проходил лечение от острой почечной недостаточности, предположительно вызванной сиропом от кашля "Док-1 макс" индийского производства в период с сентября по декабрь. Трое из пациентов выздоровели.

"Всемирная аптека"

Министерство здравоохранения Индии заявило, что с 27 декабря его должностные лица "находятся в постоянном контакте с национальным органом по контролю за оборотом лекарств Узбекистана по данному вопросу".

Индийские чиновники также провели инспекцию предприятия Marion Biotech в Ноиде в штате Уттар-Прадеш.

"Образцы сиропа от кашля были взяты из производственных помещений и отправлены в Региональную лабораторию по тестированию лекарственных средств в Чандигархе для проведения анализа", - говорится в заявлении индийского минздрава.

Компания Marion Biotech пока не ответила на запрос Би-би-си о комментарии.

Информационное агентство ANI со ссылкой на руководителя Marion Biotech сообщило, что компания временно приостановила производство сиропа. Он добавил, что правительство проводит расследование и что компания примет соответствующие меры.

Компания Marion Biotech базируется в Ноиде, недалеко от столицы Индии Дели. Вебсайт компании в настоящее время не работает, но на странице компании в LinkedIn говорится, что она была основана в 1999 году и что ее продукция "широко известна в странах Центральной Азии, Центральной и Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки".

Индия, которую называют "аптекой мира", производит треть всех лекарств в мире, в основном в виде непатентованных препаратов (дженериков), и удовлетворяет большую часть медицинских потребностей развивающихся стран.

Не только в Узбекистане

В октябре Всемирная организация здравоохранения установила связь четырех разных сиропов от кашля индийского производства со смертью 66 детей от поражения почек в Гамбии. Анализы образцов сиропа показали, что в них содержится недопустимое количество токсичных веществ диэтиленгликоля и этиленгликоля.

И правительство Индии, и производитель сиропов компания Maiden Pharmaceuticals отвергли обвинения.

В декабре индийские власти заявили, что, согласно тестам, эти сиропы соответствуют спецификациям, а правительственный чиновник сказал Би-би-си, что ВОЗ "самонадеянно" обвинила сиропы. Однако ВОЗ заявила, что не отказывается от результатов своих исследований.