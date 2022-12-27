Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению

час назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Россия

Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве двух человек и создании преступного сообщества.

Ранее присяжные признали Арашуковых виновными по всем пунктам обвинения, после чего прокуратура попросила приговорить их к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Присяжные сочли доказанным, что Арашуков-младший организовал убийства зампредседателя молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, сделав это по поручению своего отца. И отца, и сына присяжные посчитали не заслуживающими снисхождения.

По версии обвинения, Арашуков-старший, с 1990-х руководивший различными подразделениями "Межрегионгаза", организовал преступное сообщество, которое занималось хищением газа. По оценкам правоохранителей, размер хищений составил более 4,4 млрд рублей.

Жуков и Шебзухов, как считает обвинение, могли помешать преступной деятельности сообщества, поэтому Рауль Арашуков поручил сыну организовать их убийство. При этом экс-сенатор, как утверждала прокуратура, повлиял на сотрудников правоохранительных органов, чтобы скрыть свои преступления.

Арашуковы в последнем слове заявили о своей невиновности и попросили суд о справедливости.

Рауф и Рауль Арашуковы находятся под арестом с 2019 года. Арашукова-младшего, который на тот момент занимал должность сенатора от Карачаево-Черкесии, задержали 30 января прямо на заседании Совета Федерации.

Перед задержанием пленарное заседание неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. После того, как сенаторы проголосовали за снятие с Арашукова неприкосновенности, тот попытался выбежать из зала, но спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала ему не сопротивляться.