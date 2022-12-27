Тайвань увеличил срок обязательной военной службы на фоне роста напряженности с Китаем

43 минуты назад

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Тайвань продлит срок обязательной военной службы с четырех месяцев до одного года, заявила президент Цай Инвэнь.

Решение принято на фоне растущей напряженности между Тайбэем и Пекином, который рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию. Тайвань настаивает, что является независимым государством, со своими конституцией, армией и избранным правительством.

Выступая на пресс-конференции во вторник, президент Цай объявила о новых планах по укреплению обороны Тайваня в случае нападения со стороны Пекина.

"Это чрезвычайно трудное решение, но мой долг как президента, как главнокомандующего вооруженными силами - защищать национальные интересы и наш демократический образ жизни", - сказала президент Цай, добавив, что "военная агрессия Китая становится все более очевидной после его военных игр в августе".

Помимо увеличения срока службы, призывники будут проходить более интенсивную военную подготовку, заимствуя некоторые элементы у американских и других передовых вооруженных сил, сказала президент Тайваня. По ее словам, нынешняя система обороны острова неадекватна для противостояния агрессии со стороны Китая, имеющего одну из крупнейших и наиболее оснащенных армий в мире.

Тайваньская армия стала значительно меньше с начала 1990-х годов - тогда все мужчины старше 18 лет должны были служить в армии до трех лет. В течение следующих нескольких десятилетий срок службы был сокращен до одного года и 10 месяцев, а затем до четырех месяцев.

Новое правило об увеличении срока обязательной военной службы вступит в силу в январе 2024 года - в том же месяце, когда Тайвань изберет своего следующего президента.

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Напряженность в отношениях между Тайбэем и Пекином резко возросла в августе после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В ответ Пекин провел крупнейшие в истории военные учения в водах вокруг Тайваня. Тайбэй назвал учения "крайне провокационными".

В октябре председатель КНР Си Цзиньпин в своем вступительном слове на съезде компартии в Пекине не исключил применения силы для того, чтобы поставить Тайвань под свой контроль.

Считается, что вопрос Тайваня был главной темой встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в ноябре. США признают существование лишь одного китайского правительства и поддерживают официальные связи с Пекином, а не с Тайбэем, но при этом Байден пообещал, что американские вооруженные силы вмешаются, если остров подвергнется нападению.

После ноябрьской встречи с главой КНР Байден сказал, что не верит, что Китай вторгнется на Тайвань.