Снежная буря и небывалые морозы в США унесли жизни уже более 60 человек
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Число погибших в городе Буффало, штат Нью-Йорк, на который обрушились сильные морозы и снежная буря, возросло до 28 человек, тысячи местных жителей все еще остаются без электричества.
Округ Эри в Нью-Йорке, в который входит Буффало, - один из наиболее пострадавших от снежной бури районов. Более 4000 человек здесь остаются без электричества.
В Буффало действует запрет на пользование личным транспортом, а к управлению дорожным движением привлечена военная полиция.
Комиссар полиции Буффало Джозеф Грагмалия заявил, что в городе отмечены случаи мародерства. На данный момент задержаны четыре человека.
"Это не те люди, которые воруют еду, лекарства и подгузники, - сказал он. - Они громят магазины. Они воруют телевизоры, диваны, все, что им удается достать. Они пользуются ситуацией".
Необычайно сильные морозы и большое количество осадков наблюдаются в последние дни во многих американских штатах.
Всего в США из-за холодной погоды погибли по меньшей мере 62 человека.
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Официальные лица заявили, что условия улучшаются: во вторник выпало очень мало снега, а в ближайшее время ожидается небольшое потепление.
Однако ожидается, что число погибших будет расти по мере продолжения поисковых работ.
Ранее мэр Буффало Байрон Браун заявил, что некоторые люди оказались в ловушке, когда на города обрушилась самая сильная снежная буря в их жизни.
Президент США Джо Байден в понедельник утвердил чрезвычайное положение, разрешающее федеральную поддержку штата Нью-Йорк. "Мое сердце с теми, кто потерял близких в эти праздничные выходные", - написал он в "Твиттере".
Соседний штат Нью-Джерси также направил службы экстренной помощи в штат Нью-Йорк для оказания дополнительной помощи.
"Это как поездка в зону боевых действий, машины по обочинам дорог шокируют", - говорит губернатор штата Кэти Хокул, уроженка Буффало.
Она добавила, что многие машины экстренных служб не смогли добраться до наиболее пострадавших районов или сами застряли в снегу.
По данным сайта Flightaware.com, в понедельник было отменено около 4000 рейсов в США. Еще 4600 рейсов было отменено к середине утра по восточному времени во вторник.
По состоянию на вторую половину дня воскресенья без электричества оставалось менее 200 тыс. потребителей - в разгар шторма их было 1,7 млн, сообщает Ассошиэйтед пресс.
Гибель людей из-за снежной бури, также отмечена в Вермонте, Огайо, Миссури, Висконсине, Канзасе и Колорадо.
Южной Флориде температура упала настолько низко, что игуаны замерзали и падали с деревьев.
Но холоднее всего было в штате Монтана, где температура воздуха упала до -45C.
По прогнозам синоптиков, снежная буря (которая называется "циклон-бомба" или взрывной циклон) должна утихнуть в ближайшие несколько дней, но жителям затронутых стихией регионов по-прежнему рекомендуют избегать поездок, если в этом нет крайней необходимости.