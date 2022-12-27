Снежная буря и небывалые морозы в США унесли жизни уже более 60 человек

10 минут назад

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Автор фото, Reuters

Число погибших в городе Буффало, штат Нью-Йорк, на который обрушились сильные морозы и снежная буря, возросло до 28 человек, тысячи местных жителей все еще остаются без электричества.

Округ Эри в Нью-Йорке, в который входит Буффало, - один из наиболее пострадавших от снежной бури районов. Более 4000 человек здесь остаются без электричества.

В Буффало действует запрет на пользование личным транспортом, а к управлению дорожным движением привлечена военная полиция.

Комиссар полиции Буффало Джозеф Грагмалия заявил, что в городе отмечены случаи мародерства. На данный момент задержаны четыре человека.

"Это не те люди, которые воруют еду, лекарства и подгузники, - сказал он. - Они громят магазины. Они воруют телевизоры, диваны, все, что им удается достать. Они пользуются ситуацией".

Необычайно сильные морозы и большое количество осадков наблюдаются в последние дни во многих американских штатах.

Всего в США из-за холодной погоды погибли по меньшей мере 62 человека.

Автор фото, EPA

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Официальные лица заявили, что условия улучшаются: во вторник выпало очень мало снега, а в ближайшее время ожидается небольшое потепление.

Однако ожидается, что число погибших будет расти по мере продолжения поисковых работ.

Ранее мэр Буффало Байрон Браун заявил, что некоторые люди оказались в ловушке, когда на города обрушилась самая сильная снежная буря в их жизни.

Президент США Джо Байден в понедельник утвердил чрезвычайное положение, разрешающее федеральную поддержку штата Нью-Йорк. "Мое сердце с теми, кто потерял близких в эти праздничные выходные", - написал он в "Твиттере".

Соседний штат Нью-Джерси также направил службы экстренной помощи в штат Нью-Йорк для оказания дополнительной помощи.

"Это как поездка в зону боевых действий, машины по обочинам дорог шокируют", - говорит губернатор штата Кэти Хокул, уроженка Буффало.

Она добавила, что многие машины экстренных служб не смогли добраться до наиболее пострадавших районов или сами застряли в снегу.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Вайоминге медицинские службы выезжают по вызову несмотря на погодные условия

По данным сайта Flightaware.com, в понедельник было отменено около 4000 рейсов в США. Еще 4600 рейсов было отменено к середине утра по восточному времени во вторник.

По состоянию на вторую половину дня воскресенья без электричества оставалось менее 200 тыс. потребителей - в разгар шторма их было 1,7 млн, сообщает Ассошиэйтед пресс.

Гибель людей из-за снежной бури, также отмечена в Вермонте, Огайо, Миссури, Висконсине, Канзасе и Колорадо.

Южной Флориде температура упала настолько низко, что игуаны замерзали и падали с деревьев.

Но холоднее всего было в штате Монтана, где температура воздуха упала до -45C.