"Не стрелять себе в ногу". Какие меры Россия ввела в ответ на ценовой потолок для нефти

29 минут назад

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Автор фото, Alexei Danichev/POOL/TASS

Российский президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Согласно указу, Россия с февраля не будет поставлять нефть странам, которые "прямо или косвенно" присоединились к этим санкциям. Как это будет работать на практике, пока неясно.

Запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Перечня государств, которым Россия больше не будет поставлять нефть, в указе нет. При этом Путин отдельным пунктом оставил за собой право выдавать спецразрешение для обхода этого указа.

2 декабря страны G7 и их союзники официально утвердили потолок цен на российскую нефть. Это произошло сразу после того, как в ЕС смогли договориться о том, что потолком будет цена на уровне 60 долларов.

Решение принято, чтобы "не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины", говорилось в заявлении, но в то же время направлено на "поддержку стабильности мировых энергетических рынков" и "минимизацию негативных экономических последствий" российского вторжения.

Редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольга Шамина о том, почему ответные меры России прописаны так туманно

Указ Владимира Путина об ответе на введение потолка на российскую нефть написан максимально общо. Из него неясно, как будут работать эти ограничения и будут ли вообще. Документ запрещает поставки нефти и нефтепродуктов конечному покупателю, если в контрактах на такие поставки "прямо или косвенно предусматривается" механизм потолка цен на нефть. Каким образом российские чиновники будут понимать, что покупатель косвенно соблюдает ограничения, неясно.

В СМИ сообщения о том, что Россия готовит ответ на потолок цен на нефть, начали появляться с начала декабря. И по сообщениям было видно, что с этим ответом происходит что-то не то.

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Агентство Блумберг в начале декабря со ссылкой на источники писало о двух конкретных мерах. Во-первых, власти собирались установить минимальную цену на российскую нефть - дешевле продавать было бы запрещено. Во-вторых, обсуждалась возможность установить максимальный размер скидки - то есть насколько российская нефть может быть дешевле Brent и других международных сортов нефти. Такие меры в теории действительно могли бы ограничить поставки тем, кто соблюдает санкции.Примерно через неделю после Блумберга "Ведомости" написали об уже более мягком варианте. Во-первых, шла речь о запрете на поставки в страны, которые "официально присоединились" к потолку. Во-вторых, предусматривался запрет на поставки, если в контракте цена в 60 долларов за баррель указана как условие поставки. Но даже такой конкретики в опубликованном указе уже нет. "Ведомости" писали, что минэнерго в дополнении к указу опубликует подзаконные акты, в которых, например, будет прописан максимальный размер скидки. Возможно, российские чиновники пытались таким образом разработать гибкий механизм ограничений на поставку нефти.

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Зачем же это нужно?

Судя по всему, экспорт российской нефти в декабре начал падать. По данным того же Блумберга, в первую неделю действия европейского эмбарго морские поставки российской нефти обвалились на 54% - скорее всего, частично это технический спад, а часть поставок восстановится со временем. Аналитики пишут при этом, что экспорт упал не только в Европу, но, например, в Индию и Китай. Зато выросли поставки без указания конечного покупателя - возможно, российский экспорт нефти становится "серым".

Кроме того, цены на нефть снизились. Марка Brent за два месяца потеряла больше 10 долларов - во вторник баррель стоил около 85 долларов. Но Россия поставляет не Brent, а Urals и со скидкой более чем в 30 долларов к рыночным ценам. А вот бюджет на следующий год формируется из цены в 70 долларов за баррель - и при этом он дефицитный.Возможно, с учетом падения поставок и падения цен российские чиновники просто решили придумать механизм, который позволит заявить об "ответе" на потолок цен, но при этом "не стрелять себе в ногу" - или в свой собственный бюджет. Примерно то же самое было со схемой "газ за рубли".

Как работает потолок

С помощью введения потолка цен на нефть страны Запада пытались сделать так, чтобы Россия не зарабатывала на экспорте нефти.

Запрет касается не только и не столько закупки нефти и нефтепродуктов стоимостью больше 60 долларов за баррель в России, сколько транспортировки, финансирования и страхования поставок морем такой нефти в любые страны.

Поскольку в танкерных перевозках доминирует Греция, страхование сосредоточено в Лондоне, а трейдинг - в Швейцарии, России придется искать не только новых покупателей среди стран, не присоединившихся к санкциям, но и строить с нуля альтернативные цепочки поставок на мировой рынок, объяснял ранее корреспондент Би-би-си Алексей Калмыков.

Такая масштабная перестройка мирового нефтяного рынка чревата резким падением добычи нефти в России и скачком цен на нефтепродукты и сырье в мире. "Ценовой потолок" должен позволить избежать и того, и другого. Заплатить за него предлагается России.