Китай открывает закрытые из-за ковида границы в обе стороны - китайцы активно раскупают авиабилеты

час назад

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Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Жители Китая начали активно покупать авиабилеты и международные путевки после того, как власти страны значительно ослабили ограничения на путешествия в этой стране, где продолжается эпидемия ковида.

Пекин объявил, что с 8 января Китай отменит карантин для приезжающих в страну. Это одна из самых значительных перемен в политике страны по борьбе с коронавирусом, последовавшая за чередой других послаблений.

После почти трех лет наглухо закрытых границ в Китай смогут приехать люди, у которых есть рабочая или учебная виза, а также те, кто хочет навестить семью.

Поездки за границу для граждан Китая также станут проще, заявили во вторник китайские власти. Кроме того, сняты ограничения на количество международных авиарейсов.

Миграционные службы сообщили, что прием заявлений на получение паспорта для граждан Китая, желающих выехать за границу, возобновятся с 8 января.

Вслед за этими объявлениями китайцы начали активно бронировать поездки за границу - туристические сайты и авиакомпании сообщают о резком всплеске всплеске трафика.

Но не во все страны китайских туристы смогут въезжать беспрепятственно.

Япония - одно из самых популярных направлений для китайских путешественников - объявила, что из-за резкого роста числа случаев заболевания в Китае все приезжающие из этой страны должны будут по прибытии представить отрицательный тест на ковид или пройти семидневный карантин.

Индия также заявила, что прибывающие из Китая (а также некоторых других стран) должны показать отрицательный результат теста на ковид по прибытии, хотя об этом было объявлено еще до ослабления ограничений Пекином.

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Послабления и новая волна инфекций

После недавнего снятия многочисленных карантинных ограничений ковид начал быстро распространятся в Китае.

Как сообщается, больницы переполнены, лекарств не хватает, пожилые люди часто умирают от этой инфекции.

Истинные потери - ежедневное количество случаев заболевания и смертей - в настоящее время неизвестны, поскольку официальные власти прекратили публиковать эти данные.

На прошлой неделе Пекин сообщал о 4 тыс. новых случаев заражения ковидом каждый день и о нескольких смертельных случаях.

Но британская компания Airfinity, занимающаяся сбором и анализом медицинских данных, подсчитала, что в Китае ежедневно регистрируется более миллиона случаев заражения и 5 тыс. смертей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие больницы, как эта в Шанхае, работают в экстренном режиме

Резкая смена политики

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Жесткая политика "нулевого ковида" в том или ином виде держалась почти три года, но в ноябре чаша терпения переполнилась, и в стране начались редкие для Китая протесты против президента и правительства, что, возможно, и привело к значительному ослаблению ограничений.

До смягчения правил поездок людям настоятельно не рекомендовалось выезжать за границу. По данным маркетинговой компании Dragon Trail International, продажа выездных групповых и пакетных туров была запрещена.

В течение получаса после заявления в понедельник о том, что границы Китая вновь откроются, данные туристического сайта Trip.com, цитируемые в китайских СМИ, показали, что поиски популярных направлений увеличились в десять раз по сравнению с прошлым годом.

Макао, Гонконг, Япония, Таиланд и Южная Корея стали самыми популярными направлениями.

До начала пандемии, по данным компании Statista, в 2019 году число выезжающих из Китая туристов составляло 155 млн человек. В 2020 году это число сократилось до 20 млн.

Теперь многие китайцы надеются навестить родных и близких к 22 января, на китайский Новый год.

Неоднозначная реакция

Но внутри Китая реакция на перемены весьма неоднозначная.

"Я рада этому, но в то же время у меня нет слов! Если мы все равно открываем границы, почему я должна была терпеть все эти ежедневные тесты на ковид и локдауны в этом году?"- говорит живущая в Шанхае Рэйчел Лу.

По ее словам, Рэйчел прожила три месяца в изоляции, но в последние недели почти все члены ее семьи заразились ковидом.

Она сказала, что ее родители, бабушка и дедушка, а также ее партнер, живущие в трех разных городах - в Сиане, Шанхае и Ханчжоу, на прошлой неделе слегли с температурой.