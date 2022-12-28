Папа Франциск сообщил о серьезном ухудшении здоровья своего предшественника Бенедикта XVI

24 минуты назад

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Автор фото, Reuters/Vatican Подпись к фото, С момента своего избрания в 2013 году папа Франциск (слева) находился в постоянном контакте с удалившимся от дел Бенедиктом XVI

Папа римский Франциск обратился к паломникам в Ватикане с просьбой помолиться за своего предшественника на Святом престоле, удалившегося от дел Бенедикта XVI, состояние здоровья которого в среду резко ухудшилось.

В ходе последней в этом году публичной службы в храме Святого Петра папа Франциск прервался, чтобы сообщить прихожанам эту печальную новость, однако заверил собравшихся, что Бенедикт ослаб лишь телом, но не рассудком - и по-прежнему может поддерживать разговор.

Чуть позже информацию об ухудшении состояния экс-понтифика официально подтвердил и пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

Впрочем, никаких подробностей он журналистам не сообщил, ограничившись лишь коротким заявлением: "На данный момент ситуация остается под контролем и неусыпным наблюдением врачей".

Бенедикт, которому в апреле уходящего года исполнилось 95 лет, ушел на покой еще в 2013 году, сославшись на преклонный возраст, и с тех пор почти не появлялся на публике.

Почти все время он проводил в своей новой резиденции - бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae ("Матерь Церкви"), расположенном прямо на территории Ватикана, где его регулярно навещал папа Франциск.

Добровольный уход действующего главы Римско-Католической церкви - событие почти беспрецедентное. До Бенедикта XVI последним понтификом, отрекшимся от Святого престола, был Григорий XII, ушедший на покой в 1415 году.

Однако в июле уходящего года о возможности своей отставки упомянул и действующий понтифик, 85-летний папа Франциск, в последние месяцы страдавший от болей в колене.