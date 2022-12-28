Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, приговорен к пожизненному заключению

52 минуты назад

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Суд приговорил к пожизненному заключению 19-летнего Тимура Бекмансурова, который осенью прошлого года устроил стрельбу в пермском университете. Жертвами нападения стали шесть человек, еще более 40 получили ранения.

Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в убийстве из хулиганских побуждений (п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

Суд также признал Бекмансурова вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Сам Бекмансуров признал вину по всем пунктам, но просил суд не назначать ему максимальное наказание, ссылаясь на активное сотрудничество со следствием и инвалидность - при задержании он получил ранения, из-за которых ему ампутировали левую ногу.

Примерно 40 минут заседания Бекмансуров слушал приговор стоя на одной ноге, но затем с разрешения судьи сел на скамейку.

Потерпевшими по делу Бекмансурова признаны 59 человек. Они предъявили к нему иски на общую сумму более 18 млн рублей.

Некоторые из потерпевших присутствовали на оглашении приговора. В суд пришли в том числе отец погибшего студента Ярослава Арамелева, сын погибшего медика Маргариты Энгаус и студент из Ирака Обаид Абдулла, пострадавший при стрельбе.

Бекмансуров в поседнем слове заявил, что раскаивается в содеянном и намерен возмещать причиненный ущерб из своей пенсии по инвалидности и зарплаты, которую будет получать, если устроится на работу в колонии.

Стрельба в ПГНИУ

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Утром 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров, только поступивший на первый курс юрфака, вошел на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета и начал стрелять по людям из помпового ружья.

В результате нападения погибли шесть человек - студенты Ярослав Арамелев, Ксения Самченко, Екатерина Шакирова и Александра Мохова, уже закончившая вуз и приехавшая за документами Анна Айгельдина и врач-эндоскопист Маргарита Энгаус, которая в тот день пришла в вуз на экскурсию вместе с внуком.

Еще 47 человек пострадали. Некоторые студенты получили травмы, выпрыгивая из окон аудиторий.

Остановить Бекмансурова удалось сотруднику ДПС Константину Калинину, который оформлял ДТП в расположенном неподалеку от вуза отделе полиции. Полицейский направился в университет, когда в отдел забежал кто-то из студентов и рассказал о стрельбе.

Бекмансуров, заметив Калинина, вступил с ним в перестрелку. Полицейский, как он потом рассказывал в суде, разрядил всю обойму пистолета Макарова, попав в Бекмансурова шесть раз. После этого он обезвредил стрелка и сделал ему перевязку.

Оружием Бекмансуров владел легально. В своем "манифесте", который молодой человек написал накануне нападения, он подробно рассказывал о том, где и как получал справку для владения оружием, покупал его и упражнялся в стрельбе.

В этом же посте Бекмансуров объяснял свой поступок тягой к убийствам и отмечал, что предпочел бы, чтобы в ходе нападения его убили силовики.