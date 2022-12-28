В Иране не менее 100 участников протестов приговорены к смертной казни

33 минуты назад

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Автор фото, Twitter Подпись к фото, Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор Мохаммаду Гобадлу

По данным базирующейся в Норвегии иранской правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), по меньшей мере 100 участников антиправительственных выступлений в Иране, в том числе пятеро женщин, приговорены к казни или ожидают вынесения смертного приговора.

При этом правозащитники говорят, что на самом деле казнь грозит намного большему числу участников протестов, однако их семьи не рассказывают об этом, поскольку опасаются властей.

В декабре после показательных судов уже были казнены двое молодых иранцев - Мохсен Шекари и Маджидреза Рахнавард. Революционный суд признал их виновными в "войне против Аллаха", что является нарушением весьма расплывчатого закона о национальной безопасности.

В Иране вот уже более ста дней продолжаются протесты против религиозного диктата властей, поводом для которых послужила смерть молодой иранки Махсы Амини. Она была задержана в Тегеране полицией нравов за нарушение исламского дресс-кода 18 сентября, ей стало плохо в полицейском участке, девушка впала в кому и вскоре скончалась.

Эти акции протеста власти попытались представить как бунт, организованный извне, и стали применять оружие. В результате, по данным IHR, в Иране погибло уже по меньшей мере 476 участников протестов, в том числе 64 ребенка и 34 женщины. В докладе правозащитников, опубликованном во вторник, названы имена ста человек, которым уже вынесены или скоро будут объявлены смертные приговоры, о чем сообщили либо сами власти, либо родственники подсудимых или журналисты.

В докладе отмечается, что все подзащитные были лишены права доступа к адвокатам, надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства.

"В тех случаях, когда им удавалось выйти на связь, или когда подробности их дел были сообщены сокамерниками или правозащитниками, все эти люди подвергались физическим и психологическим пыткам с целью выбить из них ложные признательные показания", - утверждает IHR.

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Среди тех, кому грозит казнь, оказался и 22-летний Мохаммад Гобадлу: в субботу Верховный суд оставил в силе вынесенный ему смертный приговор. Его также приговорили за "войну против Аллаха" после того, как во время сентябрьских протестов в Тегеране он въехал на машине в группу полицейских, задавив одного из них.

По словам его матери, Мохаммад страдает от биполярного расстройства, и его поспешно приговорили к высшей мере в ходе первой же сессии суда, на которую не был допущен выбранный им адвокат.

Правозащитная организация Amnesty International выразила опасения, что Гобадлу могли пытать или плохо обращаться с ним, о чем может свидетельствовать медицинское заключение, в котором отмечены раны и кровоподтеки на руки, локте и лопатке.

Учительнице курдского языка и правозащитнице Мохган Кавуси были предъявлены обвинения в "мировой коррупции". В начале судебного процесса прокурор заявил, что Кавуси "своими постами в соцсетях провоцировала людей на разврат", и теперь ей, как и пяти другим женщинам, может грозить высшая мера.

"Объявляя смертные приговоры и приводя некоторые из них в исполнение, власти хотя заставить людей разойтись по домам", - заявил журналистам директор IHR Махмуд Амири Могаддам. По его словам, это произвело определенный эффект, но в целом наблюдается еще большее ожесточение по отношению к властям, добавил он.

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Тем временем, одна из ведущих шахматисток Ирана Сара Хадем, принимающая участие в турнире, который проходит в Казахстане, вот уже второй день подряд в качестве жеста солидарности с женщинами Ирана выходит на игру без хиджаба.