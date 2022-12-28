4 страны вызывают Иран в арбитражный суд по делу о сбитом украинском самолете

49 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, 85 пассажиров сбитого Ираном украинского самолета были канадцами или имели там вид на жительство

Четыре страны во главе с Канадой подали иск в арбитражный суд в попытке урегулировать спор с Ираном из-за сбитого им украинского пассажирского самолета.

Рейс PS752 компании Международные авиалинии Украины (UAI), вылетевший из Тегерана 8 января 2020 года, был сбит двумя ракетами. Все 176 человек на борту самолета погибли.

Через три дня Иран признал, что сбил самолет по ошибке, и теперь Канада, Швеция, Украина и Великобритания, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе, решили предпринять, как говорится в их совместном заявлении, конкретные действия против Ирана.

Эти четыре страны хотят добиться компенсации от имени жертв трагедии и их родственников. Они обвиняют Корпус стражей исламской революции в незаконном и преднамеренном запуске по гражданскому самолету двух ракет класса "земля-воздух".

Иран, в свою очередь, заявил, что во время инцидента его система ПВО находилась в состоянии повышенной боеготовности после того, как Тегеран запустил баллистические ракеты по двум иракским военным базам, на которых были размещены военнослужащие США, на фоне обострения отношений с Америкой.

В опубликованном в среду совместном заявлении четыре страны-истца потребовали от Ирана решить в арбитражном суде спор о сбитом рейсе PS752 в соответствии с Конвенцией 1971 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (так называемая Монреальская конвенция 1971 года).

В заявлении говорится также, что эта группа из четырех стран намерена и далее прилагать усилия по привлечению Ирана к ответственности за многочисленные нарушения его международных правовых обязательств.

85 пассажиров сбитого самолета были гражданами Канады или имели там вид на жительство.

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