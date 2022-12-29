Нетаньяху снова стал премьер-министром Израиля. Он возглавил самое религиозное и правое правительство в истории страны

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, По словам Нетаньяху, новое правительство "восстановит управление страной, мир и личную безопасность граждан"

Парламент Израиля утвердил новое правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. После переговоров, продолжавшихся в течение нескольких недель, к власти в Израиле пришел самый религиозный и правый кабинет в истории страны: партии "Ликуд" во главе с Нетаньяху удалось сформировать коалицию с ультранационалистами и ультраортодоксами.

И в самом Израиле, и за его пределами растут опасения, что в результате прихода к власти ультраправых снова может обостриться конфликт с палестинцами, пострадает судебная система и будут ограничены права различных меньшинств. Сам Нетаньяху обещает стремиться к миру и защищать гражданские права и свободы.

Выступая в четверг на специальном заседании Кнессета, он подчеркнул, что его администрация "восстановит управление страной, мир и личную безопасность граждан Израиля".

"Я слышу постоянные жалобы оппозиции по поводу того, что государство закончилось, демократия закончилась, - заявил Нетаньяху. - Проигрыш на выборах - это не конец демократии, это - суть демократии".

За несколько минут до истечения крайнего срока, отведенного президентом страны для формирования правительства, Нетаньяху написал в "Твиттере": "У меня получилось".

Пока проходило заседание Кнессета, перед зданием собралось несколько сотен участников протестов, которые размахивали израильскими и радужными флагами со звездой Давида и плакатами с надписями "Позор", "Опасность" и "Долой расизм!"

Шестой срок Нетаньяху

Для Нетаньяху, полтора года назад потерявшего свой пост, это будет уже рекордный шестой срок на посту премьера, однако его партнеры по коалиции обещают повести страну в новом направлении. Они намерены наделить парламент правом отменять решения Верховного суда и другими новыми полномочиями, выступают с лозунгами против ЛГБТ-сообщества и призывают позволить бизнесу отказывать людям в услугах на религиозных основаниях.

Подпись к фото, Сотни участников протестов собрались перед зданием Кнессета накануне принятия присяги новым правительством

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Своим основополагающим принципом новое правительство уже объявило "исключительные и не подлежащие сомнению права еврейского населения на все территории Израиля". В опубликованной в среду декларации уточняется, что это включает и территории Западного берега реки Иордан (которые сейчас относятся к Палестинской автономии) и дается обещание "развивать и продвигать" там еврейские поселения.

В настоящее время в примерно 140 поселениях, возникших на оккупированных в 1967 году территориях Западного берега и Восточного Иерусалима, проживает около 600 тыс. еврейских поселенцев. Международное сообщество по большей части считает эти поселения незаконными, однако Израиль с такой позицией не согласен.

Кроме того, по всему Западному берегу имеется около ста так называемых форпостов - небольших поселений, созданных без разрешения израильских властей. В рамках коалиционной договоренности с ультранационалистами из партии "Религиозный Сионизм" Нетаньяху согласился задним числом легализовать эти форпосты.

Он также пообещал полностью аннексировать Западный берег, "выбрав правильный момент и взвесив все национальные и международные интересы государства Израиль". Можно не сомневаться, что западные и арабские союзники Израиля будут против такого шага.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ключевые посты в новом правительстве займут представители ультраправых Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич

Лидер партии "Религиозный Сионизм" Бецалель Смотрич, проживающий в поселении на Западном берегу, получит портфель министра финансов. В сферу его ответственности, среди прочего, будет входить одобрение проектов по строительству новых поселений на Западном берегу и контроль над важными аспектами жизни палестинцев.

Еще один поселенец, лидер израильской крайне правой партии "Оцма Йегудит" Итамар Бен-Гвир, в свое время осужденный за подстрекательство к расизму и членство в террористической организации, станет министром внутренней безопасности.

Партнеры Нетаньяху по коалиции отвергают пользующуюся международной поддержкой формулу "два государства для двух народов", которая подразумевает создание на Западном берегу независимого палестинского государства - оно существовало бы параллельно с Израилем и имело бы общую с ним столицу в Иерусалиме.

Опасения вызывает также позиция нового правительства по вопросу об ЛГБТ-сообществе, учитывая взгляды некоторых министров. Так, будущий заместитель премьера Ави Маоз из движения "Ноам" ранее призывал запретить гей-парад в Иерусалиме, отрицательно отзывался о равноправии женщин в вооруженных силах и настаивал на том, что иммиграция в Израиль должна быть разрешена только евреям.

Подпись к фото, Дэниель Йонас опасается за свое будущее, будущее мужа и детей

"Я отказываюсь принимать то, что на мой взгляд может стать началом фашистского режима, и я хочу защитить права всех граждан, живущих в этой стране, - заявила одна из участниц протестов перед зданием Кнессета, не ставшая называть своего имени. - Проблема в том, что этот премьер-министр так хочет остаться у власти, что готов отдать кому угодно что угодно".